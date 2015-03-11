Bu şehirde küfretmenin cezası 500 dolar

Kanada'nın Alberta eyaletine bağlı Taber kenti belediye meclisi, uygulamaya koyduğu son kararla, "bağırmaya, kavga etmeye, yerlere tükürmeye ve küfretmeye" para cezaları getirdi.

Belediye meclisinin kararıyla, şehirde "bağırmak, çığlık atmak, yerlere tükürmek, kavga etmek, yüksek sesli müzik dinlemek ve söylemek, gece 23.00'ten sonra halka rahatsızlık vermek, başıboş dolaşmak ve dilencilik yapmak" yasaklandı.



Bu ve karar listesinde sıralanan diğer eylemleri yapanlara para cezası uygulanacak.



8 bin nüfuslu şehrin Belediye Başkanı Henk De Vlieger, meclisin aldığı kararları desteklediğini belirterek, "Bu kararların mükemmel olduğunu iddia etmiyorum. Sadece uygulama için bize bir şans verilmesini ve sonuçlarını görmek gerektiğini düşünüyorum. Sonra uygulamayı tekrar gözden geçiririz" dedi.



Belediye meclisinin kararına göre bazı suçlar ile bu suçların ilk, ikinci ve üçüncü kez tekrarlanmasında uygulanacak dolar bazındaki cezalar şunlar:



-Duvarlara grafiti yapmak 2 bin 500, 5 bin, 7 bin 500



-Olan grafitiyi kaldırmamak 250, 500, bin



-Halka açık alana idrar yapmak ya da dışkı bırakmak 250, 500, 750



-Halka açık alanda tükürmek 75, 150



-Halka açık alanda kavga etmek 250, 500, 750



-Aylaklık, başıboş gezmek 250, 500, 750



-Dilenmek, dilencilik yapmak 75, 200, 300



-Bağırmak, çığlık atmak, küfretmek 150, 250, 500



-Topluca ve gürültü yaparak içki içmek 2 bin, 5 bin, 10 bin



-Araçların motor ya da fren sesleri ile gürültü çıkarmak, araçta, evde ya da halka açık alanda gürültü ile başkalarını rahatsız etmek 150, 250, 500



-23.00-07.00 saatleri arasında herhangi bir şekilde gürültü yaparak halkı rahatsız etmek 150, 250, 500.