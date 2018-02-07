"Bu şehirde bazı insanlar köpeklerle cinsel ilişki kuruyor, genelev lazım"

Kocaeli’de AKP’li Haldız ailesine ait olan Özgür Kocaeli Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni İsmet Çiğit, kent için bir genelev istediğini dile getirdi. Çiğit talebi için, “Bu şehirde artık bazı insanlar köpeklerle cinsel ilişki kuruyor. Bu şehre bir genelev bile gereklidir” dedi.

Köpeklere tecavüz edildiğini hatırlatan İsmet Çiğit, “Belki bazı kişilere tuhaf gelecek bu yazdığım ama, bu şehirde artık bazı insanlar köpeklerle cinsel ilişki kuruyor. Bu şehre bir genelev bile gereklidir” ifadesini kullandı.