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Dünya

Bu şehirde 1701 cinayet işlendi

Meksika'nın Ciudad Juarez kentinde, bu yıl içinde işlenen cinayetlerin sayısının bin 700'ü aştığı bildirildi.

21 Eylül 2009 03:00

Meksika'nın Ciudad Juarez kentinde, bu yıl içinde işlenen cinayetlerin sayısının bin 700'ü aştığı bildirildi.

Yetkililer, ülkenin en tehlikeli kenti olan Ciudad Juarez'de önceki gün 14 kişinin daha öldürüldüğünü belirtti.

Resmi istatistiklerden derlenen verilere göre, kentte bu yıl içinde işlenen cinayet sayısı 1701'e ulaştı. Kentte geçen yıl 1653 kişi öldürülmüştü.

Meksika'da uyuşturucu kartelleri ABD'ye kaçırılan uyuşturucunun denetimini ele geçirmek için uzun süredir savaşıyor. Ülke genelinde bu çetelerin geçen yıl karıştığı şiddet olaylarında 5 bin 300 kişi hayatını kaybetti.

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