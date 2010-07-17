Bu seferki patlamadan kurtulamadı

T24-

Patlama, dün saat 17.45'de Hatay İnönü Caddesi ile 141 Sokağın kesiştiği yerdeki Metro şantiyesinde meydana geldi. Yeraltındaki inşaata işçilerin inip çıktığı, malzemenin taşındığı 2'inci Şaft bölgesinde ‘Yaklaşım tüneli’ girişindeki hava tanklarından biri, ilk belirlemelere göre gaz sıkışması sonucu infilak etti. Patlamayla birlikte çevredeki apartmanlarda oturanlar korkuyla dışarıya fırladı, bazı evlerin camları kırıldı. Patlamanın duyulmasıyla bölgeye çok sayıda ambulans, kurtarma ekibi, itfaiye aracı ve polis ekibi gönderildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da belediye meclis toplantısına hazırlanırken haberi aldı ve hemen bölgeye gitti. Patlamada Raşit Topal (40) ile Ahmet Ertekin (29) olay yerinde yaşamını yitirirken; diğer işçiler Erkan Asal (23), Hakan Topal (25), Ökkeş Yıldız (24) ve Fatih Demirer (53) yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

Yaralılardan Erkan Asal, taburcu olurken, diğerlerinin durumlarının iyi olduğu bildirildi. Metro tünelinde herhangi bir göçük ve çökmeye neden olmayan patlamanın, kemerlerde betonlama yapan ekip tarafından kullanılan kompresördeki gaz sıkışmasının neden olduğu saptandı.



ŞİRKETTEN İKİ KİŞİYE GÖZALTI

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten nöbetçi savcı, patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için Makina Mühendisleri Odası'nı görevlendirdi. Uzmanların yapacağı inceleme sonrası olayın açıklığa kavuşacağı dile getirildi. Poliste, şirketin sorumlusu H.B. ile şantiye şefi O.E.'yi gözaltına aldı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevkedildi.



OTOPSİLERİ YAPILDI

Üç gün önce başladıkları işte yaşamlarını yitiren Raşit Topal ile Ahmet Ertekin'e de İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Otopside, her ikisinin de genel vücut travması sonucu yaşamını yitirdiği saptandı. Ölenlerden Topal, toprağa verilmek üzere memleketi Bartın'a götürüldü. Ertekin'in ise, bugün, Ballıkuyu Son Durak Camisi'nde öğlen namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.



KADERİ PEŞİNİ BIRAKMADI

Ailelerinin ardından gözyaşı döktüğü işçiler Topal ile Ertekin'in yaşam hikayeleri ise duyanların yüreğini burktu. İki çocuk babası Topal'ın, 14 yıl önce, Zonguldak Üzümler'deki özel firmaya ait maden ocağı'nda çalışırken grizu patlaması sonucu göçük altında kaldığı, yaralı olarak kurtarılıp uzun süre tedavi gördüğü ortaya çıktı.



AĞABEYİ DE GRİZU KURBANI

Topal'ın, en son İstanbul'daki bir tünelde çalıştığı, oradaki işi bitince olayda yaralanan kuzeni Hakan Topal'ın isteğiyle buraya gelip çalışmaya başladığı kaydedildi. Topal'ın ayrıca, ağabeyi Mevlüt Topal'ın da, 1977 yılında Zonguldak'taki TürkiyeTaşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında çalışırken grizu patlamasından öldüğü öğrenildi.



BABA İKİ OĞLUNU DA BENZER ŞEKİLDE KAYBETTİ

Topal'ın, kendisiyle aynı adı taşıyan babası Raşit Topal'ın yaşadığı acı ise, tarifsiz kaldı. Önce büyük oğlu Mevlüt, ardından Raşit'i patlamalar sonucu kaybeden, geride kalan tek evladı Suat'a sarılarak acısını dindirmeye çalışan baba Raşit Topal, “İki oğlumu da patlamada kaybettim. Ben onlarsız nasıl yaşacağım. Acım tarifsiz. Allah kimseye böyle acı vermesin. Tek oğlum kaldı” diye üzüntüsünü dile getirdi.

Raşit Topal'ın çocukları Beytullah ile Mecnun, birbirlerine sarılarak acılarını dindirmeye çalıştı. Beytullah Topal, “Sanki içine doğmuştu. Böyle olmasını kimse istemezdi” dedi.



BANKA BORÇLARI VARMIŞ

Diğer ölen Ahmet Ertekin'in eşi Zehra Ertekin ve diğer yakınları da cenazenin teslimi sırasında güçlükle sakinleştirildi. 3 yaşında Şehmuz adında oğlu olan Ertekin'in, daha önce kuyumcuda çırak olarak çalıştığı, yaklaşık 20-25 bin TL'lik banka borçları nedeniyle buradaki işe girdiği dile getirildi.



MOBİLİZASYON ÇALIŞMASI YAPIYORLARDI

Yüklenici firmanın idari işler sorumlusu Oğuzhan Öner ise, “Orada mobilizasyon çalışması yapılıyordu. Patlama çalışma sırasında olmuş ama nedenini bilmiyoruz. Diğer metro şantiyelerinde de bu işlemler defalarca yapıldı ancak böyle bir şey olmadı. İmalata başlarken bu tip düzenleme işleri yapılır. Acımız büyük” diye konuştu.

