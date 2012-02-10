-Bu sefer de Nazi sembolüyle poz verdiler SAN DIEGO (A.A) - 09.02.2012 - Afganistan'da görev yapan bir grup Amerikalı askerin, Nazi sembolü ''SS'' yazılı bir bayrağın önünde fotoğraf çektirdikleri ortaya çıktı. Yarbay Stewart Upton, konuyla ilgili açıklama yaparak olayı doğruladı ve ''SS'' sembolünün kullanılmasının ''Kabul edilemez'' olduğunu kaydetti. Upton, olayla ilgili gerekenin yapıldığını belirtti ancak ayrıntılı bilgi vermedi. Yarbay Upton, 2010 yılında Sangin'de çekilen ve internet üzerinden yayılan fotoğraftaki askerlerin artık görevde olmadıklarını da bildirdi.