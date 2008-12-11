Bu sefer de hisseleri otomotiv paketi düşürdü

ABD Kongresi'ndeki Demokratlar ile Beyaz Saray otomotiv endüstrisini kurtaracak 15 milyar dolarlık kurtarma planında anlaştı. GM, Chrysler ve General Motors (GM) uzun süredir bu paketle yatıp kalkıyor. Beyaz Saray'da bütçeden sorumlu Joel Kaplan şu anda son detaylar üzerinde çalıştıklarını açıkladı ve müjdeyi verdi. Joel Kaplan iyi bir süreç yaşadıklarını ve gelişme kaydettiklerini de vurguladı. Ama paketin Kongre'de reddedilmesi halinde ne olacağı hâlâ net değil. Birçok Cumhuriyetçi hazırlanan paket hakkında şüpheleri olduğunu dile getirirken çok ilginç tepkiler geldi.Alabama'nın Cumhuriyetçi senatörü Richard Shelby, hazırlanan planı çok gülünç bulduğunu söyledi. Prosedürleri elinden geldiğince zorlayacağını söyleyen Shelby gibi birçok üye de tepkisini sert dile getirdi. Bunlardan Max Baucus gibi Demokrat senatörler de yaptıkları açıklamalar ile güne artıda başlayan hisseleri ilerleyen saatlerde düşürdü. GM hisseleri gün içinde yüzde 5'lere varan oranlarda düşüş yaşadı. Ford yüzde 4 oranında geriledi. Tartışılan diğer ilginç noktalardan biri de bu yardımın şirketlere nasıl fatura edileceğiydi. Joel Kaplan, firmalar için faturanın iki alternatifli olduğunu açıkladı. Bunlardan biri 'yeniden yapılanma' ikincisi ise 'iflas'. Diğer yandan bazı Demokratlar otomobil üreticilerine yakıt verimliliği standartları getirilmesini önerdi. Senato Demokrat liderlerinden Harry Reid hafta sonunda bir oylamanın olmasını dilediklerini belirtti. Kurtarma planı için denetleyici bir 'Otomotiv Çarı' atayacaklarını belirten Kaplan, bu kişinin yöntem belirleyici yetkilere sahip olacağını söyledi. Atılacak bu adımlar GM, Ford ve Chrysler'ın tarihinin dönüm noktası olacağı gibi kaderlerini de belirleyecek. Şu anda ABD'de 'Çar aranıyor' başlıklı haberler yayımlanıyor.