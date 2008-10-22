Bu sefer de dolar altüst etti

İşte dolardaki yükselişin sorumlusu

Dolar kredisiyle ev almanın tam zamanı

İngiliz ekonomisini 2009’da durgunluk bekliyor

Dolarda seviye tahmininde bulunmak imkânsız

Zarar yazan hedge fonlar doları yükseltiyor

‘Dolardaki artış büyük risk içeriyor’

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Bernanke'nin önceki gün yeni bir paket sinyali vermesi, dış piyasalarda resesyona yönelik devam eden endişeler ve global kredi piyasalarındaki sıkışıklığın tetiklemesi üzerine başlayan dolardaki hareket bugün de devam ediyor. Dolara talep tüm gelişmekte olan ülkelerde artıyor. Dolar dünya ile paralel olarak içeride de hızla değer kazanırken serbest piyasada 1.62 YTL sınırını geçti. Dolar en son 28 Haziran 2006'da 1.62'li seviyeleri görmüştü. ABD dışındaki ülkelerin büyümeyi desteklemek için faizleri hızla düşüreceği beklentisi doların dış piyasalarda da değerlenmesini sağlıyor. Euro/dolar paritesi bu sabah son 2 yılın en düşük seviyesi olan 1,2774’e geriledi.Euro, ABD doları karşısında, son iki yıldan bu yana ilk kez 1,28 düzeyinin altına indi.Avrupa para piyasalarında, bir ara 1,2736 dolardan işlem gören Euro, daha sonra 1,2774 düzeyine çıktı.Euro’nun, dolar karşısında değer kaybetmesinde, Avrupa Merkez Bankası'nınfaiz oranlarını düşüreceği beklentisi ile İngiltere Merkez Bankası Başkanı MervynKing'in, İngiltere'nin çok yakında durgunluğa girebileceği uyarısı etkili oldu.Global piyasalarda artan tedirginlik, gelişmekte olan ülkelere ilişkin satış hareketi ve parite etkisiyle doların içeride de yükselişi sürüyor. Serbest piyasada dolar sabah bir ara 1,65 YTL'yi aşarak Temmuz 2006’dan beri gördüğü en yüksek düzeye çıktı.İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,6400 YTL, Euro’nun satış fiyatı 2,1060 YTL oldu.Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5670 YTL olan dolar güne 1,6250 YTL'den, 2,0620 YTL olan Euro 2,1000 YTL'den başlamıştı.Bu arada doların 1.62 YTL bandını geçmesi piyasalarda yeni yorumlara neden oluyor. Uzmanlar, daha düne kadar Merkez Bankası'nın bugün yapacağı toplantıda herhangi bir faiz değişikliğinin beklenmediğini, ancak dolardaki ani yükselişin yeni bir faiz artışını gündeme getirebileceğine dikkat çekiyor.Dolarda yaşanan hızlı çıkış Merkez Bankası'ndan da müdahale ihtimali akıllara getiriyor. Şimdilik çok yoğun bir beklenti olmasa da piyasadan müdahale sesleri yükselmeye başladı.Uzmanlar, YTL’deki değer kaybının devam etmesi durumunda, bunun hem enflasyon hem de risk algılamalarına yönelik olumsuz etkileri olacağına dikkat çekerek, Merkez Bankası'nın önümüzdeki günlerde piyasaya doğrudan satım yönünde müdahale edebileceğine dikkat çekiyor.Abank Döviz Masası Müdürü Sevgi Aytekin, Merkez'in müdahalesinin olası gözüktüğünü belirterek, "Ama Merkez bankaları genel olarak etkili olacakları bir ortamda müdahale etmeyi beklerler" dedi. 2006'daki son doğrudan alım yolu ile müdahalenin 1.68-1.69 YTL seviyelerinden geldiğini ifade eden Aytekin, "Merkez Bankası yine 1.68'den müdahale edebilir. Ama etmeyi tercih eder mi, bunu kestiremiyorum" diye konuştu.Garanti Bankası Ekonomik Araştırmalar Müdürü Ali İhsan Gelberi de Merkez Bankası'nın doğrudan müdahalenin işe yarayacağından emin olmadan müdahale yapmayacağını belirtti. Gelberi, şöyle devam etti:"Burada şuna bakacak: Hedge fonların elindeki varlıkları tasfiye sürecini durdurmak mümkün mü? Bence, hayır. Bu fonlar tüm dünyada varlıklarını tasfiye etmek zorunda. Merkez Bankası döviz müdahalesi veya faiz indirimi ile bunu durduramaz. Ama tüm bu satış süreci bittikten sonra panik sürerse, işte o zaman Merkez'in müdahalesi işe yarar. Ama şu anda işe yaramaz ve Merkez de işe yaramayacağını düşünerek bu müdahaleyi yapmaz."Kurdaki hareketi değerlendiren ABank Döviz Pozisyon Müdürü Sevgi Aytekin şunları söyledi: “İlk etapta 1,70’e doğru bir hareket gözlemleyebiliriz. Bu hareket tüm gelişen piyasaları içine alan bir hareket. Genel olarak varlıklardan çıkmak isteyen fonları ve bankaları gözlüyoruz. Gerçek bir talepten bahsedebiliriz. Merkez Bankası’nın müdahale ederken biraz daha vurucu olması önemli. MB’nin müdahale etmesi belki bir süre sonra beklenebilir. 2006’da müdahale ettiği seviyelerin biraz daha altındayız. Likiditenin olmamasıyla çok sert hareketler yaşıyoruz.”Global Menkul Değerler Stratejisti Arzu Odabaşı, “2006’dan gelen direnç seviyeleri önümüze çıkıyor olacak. Doların 1,70-1,80’lere kadar yükselme olasılığı yüksek. TL’nin değerli olduğu dönem artık sona erdi. Avrupa’da bir faiz indirimi beklentisi var; bu da Euro/dolar paritesini aşağı çekiyor. Bu da TL’nin değer kaybını destekleyecek. Mevcut konjonktür de bu değer kaybını tetikliyor. Dolardaki hareketin o kadar kolay geçmeyeceğini düşünüyorum” diye konuştu.West LB Hazine Müdürü Burak Üstay da, “Satanlar çok hızlı kur hareketinden dolayı artık satmamaya başlıyorlar. Kur yukarı çıktıkça moraller bozuluyor. Belli bir yerde sisteme bir döviz arzının sunulması gerekiyor. İşlem hacimleri çok büyük geçmiyor. Satıcılar mecbur olmadıkları sürece satış kararlarını erteliyorlar. Dövizde son merci büyük oyuncu Merkez Bankası. Gelir mi, ne büyüklükte gelir bilemeyiz. Bütün gelişmekte olan piyasalarda ciddi bir çöküş varken, MB’nin müdahale ederken bunları dikkate alması gerekiyor” dedi.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 4,11 oranında değer yitirdi.İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 757,18 puan düşerek 25.624,27 puandan kapandı. Borsa endeksi günün tamamında 1.099,03 puan geriledi.Böylece Bileşik Endeks 17 Ekim Cuma gününden sonra bir kez daha 25.000'li seviyelerden kapanmış oldu. Seans içinde görülen 25.578,58 puan ise bu yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.Faizde de yükseliş yaşandı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören yeni gösterge kağıdı 23 Haziran 2010 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 09.40 itibarıyla basit getirisi yüzde 23,95'e, bileşik getirisi yüzde 22,32'ye çıktı. Böylece gösterge tahvilin bileşik faizi 4 Temmuz’dan bu yana en yüksek düzeye çıktı.Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 23,11, bileşik getiri yüzde 21,58 olmuştu.Dünya ekonomisindeki küçülme ve küresel ekonomik yavaşlamayla talebin düşmesi sonucu, yıl içinde varili 150 doların altına inen petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor.ABD Ham Petrolü'nün Aralık ayı varil teslim fiyatı 2 dolar 73 sentlik düşüşle 69 dolar 45 sent düzeyine geriledi.Nikkei Endeksi, yüzde 6,79 oranında değer kaybederek, 8.695,04 puandan kapandı.Borsanın değer kaybetmesinde, ekonomik daralma nedeniyle ileriki dönemdeki karların daha da azalacağı kaygısı etkili oldu.Emtia fiyatlarında yaşanan düşüşün ilgili sektörlere satış getirmesi ve ABD’de dün açıklanan bilançoların zayıf kalması ABD borsalarının gerilemesine neden oldu. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2.50, Nasdaq yüzde 4.14, S&P 500 yüzde 3.08 değer kaybetti.Borsanın açılışında, düne göre, Dow Jones Sanayi Endeksi 195 puan düşerek 8.837,00 oldu.Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 1,53 azaldı.Dünya genelinde petrol fiyatları inince dün yükselişe geçen Rus borsası bugün yeniden düşüşe geçti.Rus MICEX endeksi bugün açıldıktan sonra yarım saat içinde yüzde 3,8, RTS endeksi de yüzde 2,7 oranında değer kaybetti.Borsada Rus petrol şirketi Tatneft'in hisselerinde bugün yüzde 6,7, Gazpromneft'in hisselerinde de yüzde 5,5'lik düşüş meydana geldi.Moskova'da borsa, mayıs ayından beri yüzde 60'dan fazla değer kaybederken, Rusya özellikle bankacılık sektörünü rahatlatmak için ay başında piyasalara 86 milyar dolar sürmüştü. Rusya Başbakanı Vladimir Putin de, bankacılık sektörünü desteklemek için önceki gün 7,6 milyar dolarlık yeni bir paket kararı aldıklarını açıklamıştı.Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Abdullah El Bedri, Rus yetkililerle görüşmek için geldiği Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya'dan petrol üretimini kısması talebinde bulunmayacaklarını belirtti.Dünyadaki ekonomik mali kriz Macaristan'da tüm etkisini göstermeye devam ediyor.Macaristan'da borsa bu sabah açılır açılmaz yüzde 2,5 civarında düştü.Macaristan'ın en büyük bankası olan OTP'nin hisselerinin düşüşü önlenemiyor. Kriz öncesi OTP hisselerinin değeri 50 doların üzerindeyken bugün ise aynı hissenin değeri 12 dolar civarına düştü.Öte yandan ülkenin milli parası forintin değer kaybetmesi sonucu ülkede ithalat yapan firmalar Macar medyasına iflasın eşiğinde olduklarını açıklarken, ihracat ve turizm ile uğraşan firmalar ise yıllardır aşırı güçlü forint nedeni ile çok zor anlar yaşadıklarını, 1 avronun, 300 forintin çok daha üstünde olması gerektiğini açıkladı.