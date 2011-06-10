Bu seçim liderler için niye çok önemli?

T24 - Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila, 12 Haziran'da yapılacak genel seçimlerin liderler üzerinde bırakacağı etkiyi kaleme aldı. Bila, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için "başkanlık sistemi" için bu seçimin önemli olduğuna vurgu yaparken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da alacağı bir başarıyla liderliğini tescilleyeceğini belirtti.





Fikret Bila'nın Milliyet gazetesinde "Bu seçimin liderler için önemi" başlığıyla yayımlanan (10 Haziran 2011) yazısı şöyle:





Bu seçimin liderler için önemi

Kuşkusuz liderler için her seçim önemlidir. Ancak 2011-2015 dönemi için yapılacak bu seçimin liderler için özel önemi var.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ve BDP eşbaşkanları var güçleriyle seçime asılıyorlar. Her insanın kaldıramayacağı bir fiziki performans gösteriyorlar. Türkiye’nin bir ucundan bir ucuna aynı günde birkaç miting düzenliyorlar; meydandan meydana koşturuyorlar ve her birinde aynı heyecan ve şevkle nutuk atıyorlar.

Bu seçimin liderlere göre taşıdığı özelliklere bakalım:



Erdoğan ve Çankaya

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için bu seçim çok önemli, çünkü Çankaya’ya çıkıp çıkamayacağını, çıkacaksa, mevcut sistemle mi yoksa başkanlık sistemiyle mi çıkacağını belirleyecek. Erdoğan, bu dönemin kendisi için Meclis’teki son dönem olduğunu açıklamıştı. Üç dönem arka arkaya seçildikten sonra parti tüzüğü gereği bir dönem ara vermek zorunda. Ancak Başbakan Erdoğan’ın bu arayı Çankaya’ya çıkarak vermesi çok güçlü bir olasılık.

Bu bakımdan bu seçimde Erdoğan’ın alacağı oy oranı ve çıkaracağı milletvekili sayısı özel bir önem taşıyor. Yeni anayasayı referandumsuz yapacak güce ulaşması 367 milletvekili çıkarmasına bağlı. Referanduma giderek yeni bir anayasa yapabilmesi de 330-367 arasında milletvekili çıkarması gerekli.

Keza alacağı oy oranı da özel öneme sahip. Mevcut sistemle bile Çankaya’ya çıkmayı düşünüyorsa, halk tarafından seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olacak. Bu itibarla yüzde 50 artı 1 oy özel bir anlam taşıyacak. Yüzde 50’ye ne kadar yakın veya ne kadar uzak oy alacağı bu açıdan belirleyici olacak. Erdoğan’ın bu seçimde alacağı sonuç, başkanlık sistemine geçilip geçilmeyeceği ve Çankaya için aday olup olmayacağını da belirleyecek.



Kılıçdaroğlu ve liderlik

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için de bu seçimin özel önemi var. CHP’nin başına yeni gelen Kılıçdaroğlu, yaklaşık bir yıllık bir süre sonunda bu seçimle test edilmiş olacak.





CHP’nin oylarında bir sıçrama başarabilirse, bu bir yandan liderliğinin tescili, diğer yandan CHP’nin ciddi bir iktidar alternatifi konumuna geldiğini gösterecek.



Bahçeli ve milliyetçi hareket

MHP lideri Devlet Bahçeli açısından da bu seçim çok önemli. Seçim öncesinde partisine karşı yürütülen kampanyanın hedefi, Bahçeli’yi liderlik koltuğundan etmeyi hedefliyor. Bu hedef, açık açık da ilan edildi.

Bahçeli’nin liderliği bırakmasının yanı sıra MHP’nin baraj altında kalması için de özel çaba gösterildiği biliniyor. Bahçeli’nin seçimde sağlayacağı başarı, “Bahçeli’siz MHP ve MHP’siz parlamento” hesaplarına meydan okuma anlamı taşıyacak.

Bu koşullar altında Bahçeli’nin bu seçimden alacağı sonuç, milliyetçi hareketin liderliğini ve parlamentodaki ağırlığını belirleyecek.



BDP ve özerklik

Bu seçim BDP açısından da özel önem taşıyor. BDP eşbaşkanlarının yanı sıra İmralı ve Kandil için de seçimde alınacak sonuç, sonrasında alacakları tutumu belirleyecek.



Bu cephe, seçimden oylarını ve milletvekili sayısını artırarak çıkarsa, elini daha güçlü hissedecek ve özerklik talebini gündeme getirecek, bu amaçla masaya oturmaya çalışacak.

Bunu sağlayamazsa, Kandil’in terörü tırmandırması ve BDP ve DTK’nın özerklik ilanı kadar, yeni bir tavır ortaya çıkacak.

