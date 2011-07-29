'Bu şartlarda YAŞ toplanır'

T24 - Askeri Yargıtay Onursal Üyesi Kayacan, yeni istifa ya da emekilik kararları gelmediği sürece şu anki durumun YAŞ’ın toplanmasına engel olmadığını belirtti.



Genelkurmay Başkanı Orgenaral Işık Koşaner ile kuvvet komutanlarının emeklilik kararları sonrası, Pazartesi günü başlaması beklenen YAŞ’ın toplanıp toplanmayacağı tartışma konusu oldu.



Konuyla ilgili bilgileri, Askeri Yargıtay Onursal Üyesi Ali Fahir Kayacan NTV’ye verdi.



Kayacan, şu anki durumun devam etmesi durumunda yani başka istifa ya da emekilik kararları olmaması halinde YAŞ’ın toplanabileceğini söyledi



“YAŞ’kanuna göre, şu an için konuşuyorum; benzer kararların gelmemesi durumunda, Yüksek Askeri Şura toplanabilir” diyen Kayacan, yeni itifa ya da emekilik kararlarının gelmesinin de sürpriz olmayacağını söyledi.



YAŞ yasasına göre toplantıya vekaletten katılmanın mümkün olmadığını, katılımcıların mutlaka orgenarel olması gerektiğini söyleyen Kayacan şunları söyledi:



“Öncelikle Genelkurmay Başkanlığı’na doğrudan atama yapılması mümkün değil. Bu, Bakanlar Kurulu’nun teklifiyleCumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Ve bu kişinin kuvvet komutanlığı yapmış olması gerekiyor. Şu ana kadar hakkında herhangi bir haber gelmeyen Jandarma Komutanı Necdet Özel ise kuvvet komutanı sayılmıyor.



Bu şartlarda Özel’in Genelkurmay Başkanı olması mümkün değil. Öncelikle kuvvet komutanı olması lazım ki Kara Kuvvetleri’ne ataması olursa 1 gün o görevde kaldıktan sonra Genelkurmay Başkanı olması mümkün.





