Bu sapıklar hâlâ dışarıda!

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Pasinler'de 6 Nisan günü Türkçe öğretmeni A. K., okuldan evine giderken, sürüklenerek götürüldüğü çıkmaz sokakta kendisine tecavüze kalkışan saldırganın taşlı ve bıçaklı saldırısına uğradı. İyileşen A.K.'nin verdiği bilgiler üzerine robot resimleri çizilen saldırgan, tüm aramalar karşın bulunamadı.A.K., Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziziye Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve Beyin Carrahi Servisi'nde tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Pasinler İlçesi'ndeki evinden çıkmayan A.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayın üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen saldırganın bulunamaması ilçe halkında tedirginlik yarattı.Özellikle kız çocukları geç saatlere kadar dışarıda kalmazken A.K. öğretmenin saldırıya uğradığı kullanılmayan boş binaların yakınından zorunlu kalmadıkça geçmiyor. Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, hastaneden çıktıktan sonra A.K. öğretmeni defalarca ziyaret ettiğini belirtirken, polisin tanık sıkıntısı çektiğini söyledi.Saldırganın yakalanması için kendilerini bir sonuca götürecek ihbarcıya 10 bin lira olarak açıkladığı ödülü 20 bin liraya çıkardığını belirten Sertoğlu, şöyle dedi: "Turistik ilçemizde ilk kez böyle utanç verici bir olay yaşanmıştır. Polisin bu olayı çözmesi için herkes hafiye gibi çalışmalı. Kızımız çok çelimsiz. Buna rağmen saldırganla canı pahasına mücadele etmiş. İlçede herkes A. K. öğretmenin üzerine yapışan pembe tişört ve uzun saçlı saldırganı tanıdığını ancak ele vermek istemediğini düşünüyor. Ama kendisi ile görüştüğümde, 'Başkanım bana bu kadar kötülüğü yapan birini korumam mümkün mü? Yakalanmasını en çok ben istiyorum' dedi. A. K. öğretmen gibi bende her akşam saldırganın yakalanması için dua ediyorum. Olayla ilgili Emniyet'i sonuca götürecek ihbarcıya 10 bin lira olarak açıkladığım para ödülünü 20 bin liraya çıkardım. Yeter ki saldırgan bulunsun ve adalet önünde hesap versin. Kızımızın yaşadığı bu kötü olayı biraz olsun unutması için kendisini istediği zaman tatile de göndeririz. O artık bizim evladımız oldu."Olayın hemen ardından saldırganın yakalanması için Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel bir ekibin ilçede 24 saat çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekleyen Başkan Sertoğlu şunları söyledi:"Polis, nüfus müdürlüğü ve internet ortamında bulduğu 4 binin üzerinde fotoğraf göstermiş. Öğretmen A. K'nin verdiği eşgallerin birbirine uymaması polisi sonuca götürmüyor. Ama bunu biliyorum ki saldırgan mutlaka yakalanacak. Bu olaydan öğretmenle birlikte çocuklarımızda çok etkilendi. Küçük kızım 'Baba bizi de kaçırırlar mı?' diye soruyor. A. K. öğretmenin saldırıya uğradığı harabe evlerden ilçe merkezinde 84 tane olduğunu tespit ettik. Hak sahiplerine resmi yazı gönderip bunları yıkmalarını talep ettik. Yıkmadıkları takdirde belediye olarak biz temizleyeceğiz. Ayrıca ilçemizde bir daha böyle bir olayın yaşanmaması veya yaşandığı takdirde saldırganın kısa sürede bulunması ve halkın güven içinde olması nedeniyle ilçenin her tarafına kamera sistemi kuracağız."