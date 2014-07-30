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Dünya
Deutsche Welle

'Bu salgının bir benzeri yok'

Batı Afrika'daki Ebola salgını yayılmaya devam ediyor. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, tüm hükümetlere örneği görülmemiş bu salgınla mücadele etme çağrısı yaptı.

30 Temmuz 2014 23:00


Uluslararası yardım örgütü Sınır Tanımayan Doktorlar, Ebola virüsünün yayılmasına karşı harekete geçilmesi gerektiğini açıkladı. Örgüt, çarşamba günü yaptığı açıklamada, salgının başka bir örneği bulunmadığına, salgının kontrol altına alınamadığına ve mevcut durumun gittikçe kötüleştiğine dikkat çekti.

Örgütün Ebola operasyonunu yürüten Bart Janssens, durumun kontrol altına alınamaması durumunda, hastalığın pek yakında farklı ülkelere de sıçrayacağı uyarısında bulundu. Janssens, Ebola'nın en yaygın olduğu Sierra Leone ve Liberya'da yayılmaya devam ettiğini ve virüsün yayılmasındaki ana sorunu tespit edemediklerini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) şimdiye kadar virüsün en az bin 200 kişiye bulaştığını tespit ettiklerini ve 670'in üzerinde hastanın öldüğünü açıkladı. Virüs, Sierra Leone, Liberya ve Gine'de etkiliyken, Nijerya'dan da bir ölüm vakası meydana geldiği bildirildi.

Ebola virüsü, tekrarlandığı takdirde ölümle sonuçlanan hemorajik ateşe yol açıyor. Virüs insandan insana vücut sıvıları aracılığıyla geçiyor. Hâlihazırda virüse yönelik ilaçlar bulunmuyor ancak erken müdahale ile hastaların ölmekten kurtarılabildiği belirtiliyor.

İngiltere harekete geçti

İngiltere'de bir kişide Ebola virüsü olduğundan şüphelenilmesi üzerine İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, ciddi bir tehlike oluşturabileceği konusunda uyardı. Hammond, Sky News kanalına yaptığı açıklamada, mücadele edilmesi gereken yeni bir tehditle karşı karşıya olduklarının bilincinde olduklarını kaydetti. Hammond'ın, hükümet içinde bir kriz komitesi kurduğu bildirildi.

AB'den mali yardım

Avrupa Birliği, Ebola ile mücadelede kullanılmak üzere ek 2 milyon euroluk bir yardım yaptı. Avrupa Komisyonu'nun İnsani Yardım Sorumlusu Kristalina Georgieva, virüsten etkilenmiş ülkelerde, virüsün bulaşma derecesinin son derece kaygı verici olduğunu iade etti.

Doktor ve personele de bulaşıyor

Ebola ile mücadelenin, virüsün doktor ve sağlık görevlilerine de bulaşması nedeniyle zor olduğu belirtiliyor. Sierra Leone yetkilileri, Kenema'daki en büyük Ebola kliniğinin başhekimi Omar Khan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bild gazetesinin haberine göre, milli kahraman ilan edilen Khan'ın Hamburg'daki Eppendorf Üniversite kliniğinde tedavi edilmesi planlanıyordu. Khan'ın kliniğinde aynı zamanda çok sayıda hemşireye de virüsün bulaştığı bildirildi. Cumartesi günü de Liberya'da Doktor Samuel Brisbane'nin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Liberya'da da Amerikalı Doktor Kent Brantly'e virüs bulaştığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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