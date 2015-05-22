Bursaspor'un Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek kupadan elemesi sonrası açıklama yapan Bursaspor Başkanı Recep Bölükbaşı, "Bu saatten sonra o kupa Bursa'ya gelecek" dedi.

Futbolcularının çok güzel oynadığını ve galibiyeti hakkettiklerini belirten Bölükbaşı, "Her ne kadar kendi sahamızda 2-1 mağlup olsak bile biz Fenerbahçe'yi her zaman yenebilecek güçteyiz. Sezon başından beri çocuklar olağanüstü futbol oynadılar. Ben başta hocamız olmak üzere teknik ekibimizi, futbolcularımızı yani hepsini kutluyorum. Hepsinin alnından öpüyorum. Bursaspor'u layık olduğu yere futbolcular getirdi" dedi.

Kafileyi karşılamaya gelen taraftarlara da teşekkür eden Bölükbaşı, "Bursa her şeyi hak ediyor. Yeter ki biz birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Kim olursa olsun herkes Bursaspor'un etrafında olsun. Çok daha güzel günler gelecek ve daha çok sevineceğiz. 2009-2010 yılı şampiyonluğu tesadüf değildi. Bundan sonraki şampiyonluklarda tesadüf olmayacak. Önümüzdeki sezonda inşallah şampiyonluk parolasıyla lige çıkacağız" diye konuştu.

Bölükbaşı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile oynayacaklarını hatırlatarak, "Maç 90 dakika ve kendi sahamızda oynuyoruz. Kendi seyircimizin önünde oynayacağız. Bütün taraftarımız destekleyecek ve herkes kalpten inanacak. Ben başkan olarak kalpten inanıyorum sıkıntı yok. Bu saatten sonra o kupa Bursa'ya gelecek" ifadelerini kullandı.