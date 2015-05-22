T24 LogoT24 Logo
Spor

'Bu saatten sonra o kupa Bursa'ya gelecek'

Bursaspor Başkanı: Fenerbahçe'yi her zaman yenebilecek güçteyiz

22 Mayıs 2015 09:32

Bursaspor'un Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek kupadan elemesi sonrası açıklama yapan Bursaspor Başkanı Recep Bölükbaşı, "Bu saatten sonra o kupa Bursa'ya gelecek" dedi.

Futbolcularının çok güzel oynadığını ve galibiyeti hakkettiklerini belirten Bölükbaşı, "Her ne kadar kendi sahamızda 2-1 mağlup olsak bile biz Fenerbahçe'yi her zaman yenebilecek güçteyiz. Sezon başından beri çocuklar olağanüstü futbol oynadılar. Ben başta hocamız olmak üzere teknik ekibimizi, futbolcularımızı yani hepsini kutluyorum. Hepsinin alnından öpüyorum. Bursaspor'u layık olduğu yere futbolcular getirdi" dedi.

Kafileyi karşılamaya gelen taraftarlara da teşekkür eden Bölükbaşı, "Bursa her şeyi hak ediyor. Yeter ki biz birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Kim olursa olsun herkes Bursaspor'un etrafında olsun. Çok daha güzel günler gelecek ve daha çok sevineceğiz. 2009-2010 yılı şampiyonluğu tesadüf değildi. Bundan sonraki şampiyonluklarda tesadüf olmayacak. Önümüzdeki sezonda inşallah şampiyonluk parolasıyla lige çıkacağız" diye konuştu.

Bölükbaşı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile oynayacaklarını hatırlatarak, "Maç 90 dakika ve kendi sahamızda oynuyoruz. Kendi seyircimizin önünde oynayacağız. Bütün taraftarımız destekleyecek ve herkes kalpten inanacak. Ben başkan olarak kalpten inanıyorum sıkıntı yok. Bu saatten sonra o kupa Bursa'ya gelecek" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

fenerbahçebursasporbursagalibiyetkupabaşkanburaya gelecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24