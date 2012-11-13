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Bu saat Apple'a pahalıya patladı

Apple, tasarım haklarının İsviçre Federal Demir Yollarına ait olan saati kullandığı gerekçesiyle 21 milyon dolar lisans bedeli ödedi

13 Kasım 2012 12:10

Hem iPhone hem de iPad'lerde kullanılan saat tasarımının haklarının İsviçre Federal Demir Yolları'na ait olduğunun ortaya çıkması üzerine Apple'a tasarımı çalmakla suçlandı. Demiryolları şirketi önce itirazda bulunacağını açıklarken, ardından anlaşmak üzere masaya oturacaklarını duyurdu.

Taraflar arasında, saat tasarımının lisans hakları için anlaşmaya varıldı. Saat tasarımını kullanmak için Apple 21 milyon dolar lisans bedeli ödedi.

1944 yılında Zürih'li mühendis Hans Hilfiker tarafından İsviçre Federal Demir Yolları için gerçekleştirilen tasarım, ülkedeki tren istasyonlarının adeta simgesi sayılır.

Dijital çağda dahi cazibesini kaybetmemiş bir tasarım olduğu vurgulanan saat, ilk önceleri seyahat edenlere kolaylık sağlanması amacıyla kullanılmış, daha sonra kırmızı kadranlı versiyonu Federal Demiryolları'nda sinyalizasyon işareti olarak da kullanılmaya başlanmıştı.

Bu anlaşmayla birlikte Apple, önündeki bir engeli daha kaldırmış oldu (Deutsche Welle Türkçe)

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