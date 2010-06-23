BU RAPOR BORSAYI KORKUTTU

T24- Uluslararası Yatırım Bankası Merrill Lynch, Türkiye’de gelecek yıl gerçekleştirilecek seçimlerde 2002’den bu yana ilk kez koalisyon olasılığı doğduğuna dikkat çekerek, borsa yatırımcısına satış tavsiyesinde bulundu. Bankanın raporunda Anayasa değişikliği referandumunda yüzde 35’den az ‘evet’ oyunun gelmesi halinde de piyasanın kuvvetli bir şekilde “koalisyon hükümeti fiyatlayacağını” belirterek, bu durumun yaratacağı satış baskısına işaret etti. Rapor İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda tedirginlik yaratırken, yatırımcılar “satışta bekleme” pozisyonunda kalmayı tercih etti.

Uluslararası Yatırım Bankası Merril Lynch, bugün yayınladığı raporda tarihe bakıldığında Türkiye'de belirsiz seçimler öncesinde satış yapılmasının önerildiğinin görüldüğünü belirtti.

Türkiye'de 2002 yılında yapılan seçimden bu yana ilk kez, 2011'de yapılacak seçimler için bir koalisyon olaslığının ortaya çıktığına dikkat çeken BofA Merrill Lynch, başarılı bir koalisyonun Türkiye'nin 9 yıldır devam eden dönüşümün tamamlanmasını sağlayabileceğini vurguladı.

Bununla birlikte Merrill Lynch, geçmişe bakıldığında Türkiye'de koalisyonların maliyetli olduğunun görüldüğünü savundu. Politik risklerden neden korktuklarını 12 Eylül'de yapılacak Anayasa değişikliği referandumu ile açıklamaya çalışan BofA Merrill Lynch, Anayasa mahkemesinde görülen davadan referandumun içeriğini değiştirecek bir sonuç çıkmadan bu referanduma gidilmesi halinde bunun anketlerin anketi olacağını vurguladı.

BofA Merrill Lynch, referandumda Anayasa değişkiliğine yüzde 35'den az destek gelmesi halinde piyasanın çok kuvvetli bir şekilde bir koalisyon hükümetini fiyatlamaya başlayacağını belirtti.

Bu arada ABD borsalarında dün kapanışa doğru yoğunlaşan satışların ardından bugün piyasalara yine düşüş hakimdi. Borsa öğle saatlerinde biraz toparlansa da ilk seansı yüzde 1.27 düşüşle 56284 puana inerek kapadı. İkinci seansa düşüş sürünce borsa günü yüzde 1.92’lik kayıpla 55913 puanda kapattı.