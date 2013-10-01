'Bu paketi tanımıyoruz, tanımayacağız'

Diyarbakır'da BDP İl Örgütü tarafından düzenlenen 'Öcalan'a Özgürlük, Kürtlere Statü' yürüyüşünde halka hitap eden BDP Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, demoktarik açılımın beklentilerini karşılamadığını belirterek, "Bugün bu paketle aslında cazevlerindeki arkadaşlarımızın tutukluluk haline devam denmiştir. Ana dilde eğitimin kabul edilmediği, seçim barajının kaldırılmadığı, İmralı koşullarının değiştirilmediği, sayın Öcalan'ın müzakere koşullarının gereğinin yerine getirilmediği için bu paketi tanımıyoruz, bu paketi tanımayacağız" dedi.

BDP il binası önünde toplanan ve aralarında BDP Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna ile parti yöneticilerinin bulunduğu yaklaşık 30 bin kişi, PKK ve Suriye'de PYD'nin kullandığı sarı, kırmızı, yeşil renklerden oluşan flamalar taşıdı. Suriye'de PYD'nin silahlı oluşumu olan YPG adına bestelenen şarkıların söylendiği yürüyüş boyunca tapluluk, "Yaşasın başkan Apo", "Yaşasın PKK", "Öcalan'a Özgürlük" sloganları attı. Yürüyüşe katılanlar, 'Çözümünüz askeri karakol, yığınak yapmakmıdır', 'Erdoğan'ın paketinden Kürtlere çıkan devrimci halk savaşıdır' yazılı dövzlerle Başbakan Erdoğan tarafından açıklanan demokrasi paketine tepki gösterildi. Yürüyüş güzergahı üzerinde güvenlik güçleri tarafından onlarca panzer ve yüzlerce çevik kuvvet ekibiyle alınan önlemler dikkati çekerken, kalabalığın önü BDP İl binasına 100 metre mesafede polis tarafından TOMA ile kesildi.

Partililer, bayrakların indirilmesini istedi

Kalabalık içerisinde PKK flamaları taşındığı gerekçesiyle polis yolu kesince, BDP Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna ile partili yetkililer, Güvenlik Şube Müdürü Murat Gök ile görüştü. Murat Gök, BDP'liler ile görüşürken kalabalığın sürekli kendilerine doğru hareket etmesi üzerine megafonla, "Kitleye sesleniyorum. Lütfen müzakere yapıyoruz. Daha fazla üzerimize gelmeyin. Demokratik haklarını kullanmak için sokağa çıkan kitleye sesleniyorum. Aranızdaki 50-60 kişi yüzünden bugünümüzü berbat etmiyelim. Diyarbakır'a yakışır bir gün olsun bugün. Bayrakları da kapatalım. Şu anda müzakere sürüyor daha fazla yaklaşmayın" dedi.

Parti yöneticilerinin yürüyüşlerde yasalar nedeniyle kendilerine güçlük çıkarıldığını söylemesi üzerine Güvenlik Şube Müdürü Murat Gök, "Kanunları ben yapmıyorum. Ben kanunları uyguluyorum. Kanunları milletvekilleri yapıyor. Değiştirsinler kanunları. Sayın vekilim değiştirin o halde bu kanunları" dedi. BDP Milletvekili Emine Ayna ise, söz konusu kanunların değiştirilmesi için 2 adet soru önergesi verdiğini ve bu konuda çabaladığını söyledi.

Polis panzerleri takip etti

Yapılan görüşmelerin ardından yasadışı bayrakların açılmaması şartıyla izin verilen yürüyüşün en önünde bir polis panzeri sürekli yer aldı. Tüm uyarılara rağmen topluluktaki bazı kişiler Abdullah Öcalan posterleri ile PKK flamaları açtı. Yürüyüşte çevik kuvvet ekipleri ve polis panzerleri ise caddenin iki tarafında önlem aldı. Bir kilometrelik yürüyüşten sonra Koşuyolu parkı önünde duran kalabalığa BDP otobüsü üzerinden Milletvekili Emine Ayna ile parti yetkilileri hitap etti.

Ayna, yürüyüşte halkın Öcalan'a özgürlük ve Kürdistan'a statü iradesini ortaya koyduğunu belirterek, "Siz yürüyüşte gösterdiğiniz iradeyle tanıdığınız ve tanıyacağınız tek paketin Kürdistan'a statü, Başkan Öcalan'a özgürlük olduğunu gösterdiniz. Eğer silahlar susacak, fikirler konuşacaksa bunun yolu PKK'nın ve başkan Öcalan'ın demokratik siyaset yapmasının önünün açılmasıdır" dedi.

'Bu paketi tanımıyoruz, tanımayacağız'

BDP Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş ise, 3 ay boyunca demokratikleşme paketi denilenerek Türkiye halklarının büyük bir beklenti içine sokulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"21 mart'ta sayın Abdullah Öcalan'ın manifestosu ile bu halk kararını verdi. Hükümete güvenerek değil, kendi önderine güvenerek 'ben çözüm sürecini destekliyorum' dedi. Taleplerini meydanlarda haykırdı. Ama bugün iktidar hiç bir değişiklik yapmadan halkın kendi gücü, insiyatifiyle elde ettiği hakları biz size veriyoruz diyor. Bu alay etmeye biz izin vermeyeceğiz. Onbinlerce siyasi tutsağın içerde olduğu bir dönemde Başbakan çıkıp demokratik siyaset konuşacak diyor. Sormazlarmı sana bu siyasetçileri kim tutukladı? bunları serbest bırakmayan kim. Bugün bu paketle aslında cazevlerindeki arkadaşlarımızın tutukluluk haline devam denmiştir. Ana dilde eğitimin kabul edilmediği, seçim barajının kaldırılmadığı, İmralı koşullarının değiştirilmediği, sayın Öcalan'ın müzakere koşullarının gereğinin yerine getirilmediği için bu paketi tanımıyoruz, bu paketi tanımayacağız. Bir an önce oyalamadan, halkla alay etmeden bu taleplerin yerine getirilmesi gerekiyor. Anayasal taleplerimiz de var. Şu anda Anayasa'da ana dilde eğitim yasak. Ama AKP bu yasağı kaldırmıyor. Hiç bir ilerleme kaydetmeden Anayasa çalışmsalarında muhalefeti suçlamayı tercih ediyor. Biz o masada Türkiye halklarının bütün hak ve özgürlüklerini savunmaya devam edeceğiz. Bugün Diyarbakır bu görkemli yürüyüşü ile paketi kabul etmediğini, etmeyeceğini göstermiştir. Bunu Ankara iyi okumalıdır. Sayın Öcalan'ın özgürlüğü Kürt halkının özgürlüğüdür. Bu nedenle bu yürüylüşten ne istediğimizi herkes çok iyi biliyor" dedi.

Konuşmaların ardından kitle dağılırken bazı gençlerin polislere taş atması üzerine küçük gerginlikler yaşandı. Polis panzerlerine taş atan gençleri çevik kuvvet ekipleri dağıttı.