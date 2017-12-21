Bu otomobil, 1 litre benzin maliyetine 335 kilometre yol gidecek

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin 100 bin lira maliyetle yaptığı elektrikli otomobilin, 1 litre benzin maliyetine 335 kilometre yol alabilecek kapasiteye ulaştığı bildirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından daha önce geliştirilen elektrikli otomobilin bu yıl 24 öğrenci ile yarışmalara hazırlandığını söyledi. Otomobilin tanıtım toplantısına katılan Rektör Kar, yapılan aracın geçen sene 51 üniversite arasındaki yarışmada 17\'nci olduğunu hatırlattı. Kar, \"Bu yıl millileştirme ve yerlileştirme çabalarını biraz daha verimliliği artırarak daha iyi bir derece alması için arkadaşlarımıza destek olmaya çalışacağız. Buradaki asıl amacımız öğrencilerimizin teoride öğrendiği bilgileri pratiğe yansıtabilmeleri. Böylece sanayinin ihtiyaç duyduğu öğrenciler için elimizden gelen desteği vereceğiz. Yani amacımız öğrencilerimizin daha iyi bir mühendis olarak yetişmesi. Bu kapsamda geçen yıl bu aracımızı geliştiren arkadaşlarımız bu yıl insansız hava aracı geliştirmeye ve onunla TÜBİTAK\'ın geliştirdiği yarışmalara katılacaklar. Bu yıl ise yeni bir ekip bu aracı geliştirmeye çalışıyor burada asıl amacımız Türkiye\'de yerli otomobil üretme gayreti ve çabası var, bu konuda Cumhurbaşkanımızın da çok büyük desteği var, baştan beri teşvik ediyor. Türkiye\'nin katma değeri yüksek mal üretimine geçebilmesi için bu çok önemli. En azından buradaki öğrencilerimizin de elektrikli otomobilin, nasıl işlediği mekanizmasının nasıl olduğu, yani bu tecrübe ile yetişmiş olmaları gelişecek olan sektöre de hazır birer mühendis olmalarına katkıda bulunacak\" dedi.

Proje Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Remzi İnan ise aracı daha iyi bir hale getirmek için 24 öğrenci ile araç üzerinde çalıştıklarını söyledi. Aracın 335 kilometre olan Niğde\'den Ankara\'ya 1 litre benzin fiyatına gidebilecek kapasitede olduğunu vurgulayan İnan araçla ilgili şu bilgileri verdi:

\"Bu sene amacımız aracımızı hem hafifletip, batarya ve sürücü sistemine müdahale etmeye çalışma olacak. Özelikle batarya yönetim sistemini yerlileştirip kendimizin tasarladığı donanım ve yazılımla beraber motorun ne kadar elektrik tüketeceğini hangi grupların aktivasyonunu sağlanacağını ya da hangi grupların kapanacağını motor sürücülerinden gelen bilgilere göre okunup tekrar değerlendirilip geriye enerji basılmasına yönelik bir çalışmamız olacak. 1 litre benzinin maliyetine Niğde\'den Ankara\'ya gidebilecek durumda araç. 5.5 liraya Ankara\'ya hemen hemen gidecek kapasiteye sahip bir araç. Saatte hızı ise 110 kilometreye kadar çıkıyor.\"



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