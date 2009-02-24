Bu öpücük çok konuşulur

İngiltere Başbakan'ı Brown'un Alman meslektaşı Merkel'e verdiği samimi öpücük toplantıyı gölgede bıraktı



İngiltere Başbakanı Gordon Brown Berlin'deki AB liderleri toplantısında Alman meslektaşı Angela Merkel'e verdiği samimi öpücükle bir kez daha gündemde.



Nisan ayında Londra'da yapılacak AB zirvesinin ayrıntılarını görüşmek üzere toplantıya katılan Brown'un gazetecilerce kare kare görüntülenen öpücüğü medya tarafından fazla sakar bulundu.



İngiliz basını başbakanın az kalsın Merkel'in yanağı yerine burnunu öpeceği yorumunu yaptı.



Brown, geçen yıl Londra'da kendisini eşi Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile birlikte ziyaret eden Fransa First Lady'si Carla Bruni'yi 10 Numara önünde karşılarken de benzer bir duruma düşmüştü.

