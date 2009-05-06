Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mazhar Bağlı, katliamın cinnet olarak adlandırılamayacağını söyledi.



Doç. Dr. Bağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm etkenleri değerlendirmeye çalışmakla birlikte vahşet boyutundaki bu olayı anlamakta ve dile getirmekte zorlandıklarını söyledi.



Olayda yerel etkenlerin güçlü olduğunu ifade eden Bağlı, şiddetin boyut değiştirmesi gibi "çok boyutu bir olayla" karşı karşıya olunduğunu belirtti. Bağlı, "Bu insanlar başka yerden gelmiş değiller. Ancak bu olayda köydeki mülkiyet konusu incelenmeli. Bölgedeki bu tür olaylarda ve kan davalarında tapulaştırma, mülkiyet sağlamlaştırma işlemlerinin sağlıklı yürütülmemesinin hep etkin olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



Bu vahşetin cinnetle açıklanamayacağını, çünkü birden çok kişiyle ve planlı şekilde işlendiğinin ortaya çıktığını vurgulayan Doç. Dr. Bağlı, şöyle devam etti:



"Olayı işleyenlerin, sonuçta bir şeyler elde etmeyi umut ettiğini varsayıyoruz. En azından bu insanlara, hukuki kovuşturmanın savsaklanacağına dair bir güvencenin verilmiş olması ihtimali var. Bu işin içinde karanlık bir nokta olduğuna kuşku yok ama hiçbir şey bu korkunç vahşeti örtemez. Bu olayı cinnet olarak adlandıramayız. Modern toplumlarda gördüğümüz böylesi olaylara benzetmemiz mümkün değil. Çünkü bu bir kişinin cinayeti değil, çok sayıda kişinin arkada delil bırakmama düşüncesiyle hareket ettiği planlı bir katliamıdır. Herkesin namazda olduğu, ayrıca silah taşıyan kişilerin köyde olmadığı bir zaman seçilerek yapılmıştır."



Akrabalık ilişkisi



Doç. Dr. Bağlı, olayın işlenmesinde başka türlü etkenler olsa bile her şeyden önce olayın tarafları akrabalar arasında kin olduğunu belirtti.



Bölgede akrabalık ilişkilerinin genellikle çok güçlü olmakla birlikte bazen güç ilişkisine de dönüşebildiğini ifade eden Doç. Dr. Bağlı, şunları kaydetti:



"Akrabalık bölgede bir konfederasyon gibi. Bazen çok kuvvetli olduğu gibi bazen de birbirlerine karşıtlık yaratabiliyor. Burada baba oğulun ya da amca çocuklarının birbirini öldürdüğü olur. Akrabalık güç ilişkisine de dönüşebiliyor. Bu da temel çelişkilerden biridir."

