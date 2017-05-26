Cumhuriyet yazarı Emre Kongar, darbe girişiminin ardından ilan olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasıyla ilgili olarak "Her şey huzur ve refaha kavuşmadan bitmeyecek" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. "Yani bu olağanüstü dönem sonsuza kadar sürebilir" ifadesini kullanan Kongar, "Zaten meşruiyeti tartışmalı bir halkoylaması ile Türkiye’deki Parlamenter Rejim lağvedilmiş, kuvvetler ayrımı ortadan kaldırılmış, 'Tek Adam Rejimi' uygulamaya konmuş bulunuyor" diye yazdı.

Emre Kongar'ın "Kararları kim veriyor?" başlığıyla yayımlanan (26 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

15 Temmuz 2016 Kalkışması’ndan 5 gün sonra, 20 Temmuz 2016 günü medyada şöyle bir haber vardı:

“Anayasa Mahkemesi üyeleri Altan ve Tercan, HSYK üyeleri Şen, Berberoğlu, Özçelik, Işık ile eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Ertuğrul, eski HSYK Başkanvekili Hamsici’nin de aralarında bulunduğu 112 hâkim, savcı ve yüksek yargı üyesi tutuklandı.”

Bu haber, Türkiye’de artık hiç kimsenin hiçbir hukuki güvencesinin kalmadığını gösteriyordu:

Çünkü tutuklananlar arasında, hem iktidarın eylemlerinin Anayasa’ya ve hukuka uygunluğunu denetleyecek hem de insanların haksızlık ve hukuksuzluk iddiaları hakkında karar verecek olan yüksek yargıçlar da vardı!

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15 Temmuz Kalkışması’nı “Allah’ın lütfu” olarak niteleyenlerin Olağanüstü Hal ilan ettikleri ve ülkeyi Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetmeye başladıkları bu dönemde:

Savcılar, başka savcılar, yargıçlar, polisler, gazeteciler, yazarlar, askerler, siviller hakkında tutuklama istiyor...

Yargıçlar da, başka yargıçlar, savcılar, polisler, gazeteciler, yazarlar, askerler, siviller için tutuklama kararları veriyorlar!

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Bu dönem bitmiş değil...

Tam tersine, bütün hızıyla devam ediyor...

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadesine göre, OHAL “Herşey huzura, refaha kavuşmadan” da kaldırılmayacak...

Yani bu olağanüstü dönem sonsuza kadar sürebilir!

Zaten meşruiyeti tartışmalı bir halkoylaması ile Türkiye’deki Parlamenter Rejim lağvedilmiş, kuvvetler ayrımı ortadan kaldırılmış, “Tek Adam Rejimi” uygulamaya konmuş bulunuyor!

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Son günlerde birkaç tutuklama kararı kamuoyunun özellikle dikkatini çekti:

Cumhuriyet gazetesi mensupları...

Sözcü gazetesi mensupları...

KHK ile görevlerinden atılan ve geri dönmek için açlık grevi yapan iki kişi.

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Bu karışık, karmaşık, karmakarışık, kaotik ve anomik durumda, kamuoyunun sorduğu bir soruyu burada dile getirmek istiyorum:

Bu tutuklamalara kim karar veriyor...

Daha doğrusu, kimin kimi tutuklayacağını kim belirliyor...

“Tek Adam Rejimi”ne geçtiğimize göre, piramidin en tepesinde oturan mı?