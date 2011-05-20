Bu okulu deprem değil rüzgar yıktı!

T24- Cizre'nin Bozalan Köyü'ndeki prefabrik okulu şiddetli esen rüzgar yıktı. 150 öğrenciyle ilgili olası kötü haberi ise rüzgarın geceyi seçmesi engelledi!











"Okulun, sağlam olmadığını ve bunun yerine başka bir okulun yapılmasını talep ettik. Ancak talebimize olumlu yanıt gelmedi."

Şırnak'ın Cizre ilçesi Bozalan Köyü Muhtarı Sait İverendi'nin bahsettiği okul dün gece şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.

2002 yılında yapılan 8 derslikli prefabrik okulda öğrenim gören öğrenci sayısı 150'ydi ve yıkımın gece olması büyük bir facia yaşanmasının önüne geçti.

Köydeki şiddetli rüzgar tarım arazilerinde de hasara neden olurken, köy muhtarı Sait İverendi şunları söyledi:

''Eğer olay gündüz saatlerinde yaşansaydı çok kötü olurdu. Okula çevre köylerden de öğrenci geliyor. Toplam 150 öğrencinin eğitim gördüğü okulun, sağlam olmadığını ve bunun yerine başka bir okulun yapılmasını talep ettik. Ancak talebimize olumlu yanıt gelmedi.

Okulumuz tamamen yıkıldı ve öğrencilerimiz okulsuz kaldı. Eğitimleri yarıda kaldı. Yetkililerden isteğimiz ilk önce yıkılan okulda eğitim gören öğrencilerin başka bir okulda eğitimlerine devam etmelerini sağlanması, ardından da köyümüze yeni ancak prefabrike olmayan bir okulun yapılmasını istiyoruz.''