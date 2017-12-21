BU ÖĞRETMENLER ÇOK FARKLI

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

Avcılar Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde 13 yıllık muhasebe öğretmeni Barış Beşir, 3 öğretmen ve eski bir öğrencisi ile birlikte oluşturduğu \'Grup 4 Göz\', öğrencilere,velilerine ve mesai arkadaşlarına konser verdi. Öğrencileri ile ders ve dışında sosyal açıdan yakınlık sağlayan öğretmen grubunu izleyen gençler derste dikkatle dinledikleri öğretmenlerinin çalıp söylediği şarkılarla yerlerinde duramadı.

Avcılar Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde görev yapan 2 çocuk babası Barış Beşir, yakın çevresi, okul yöneticileri, öğrenci ve mesai arkadaşlarının desteği ile içindeki müzik tutkusunu harekete geçirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Engin ve Okul Müdürü Dursun Yıldırım\'ın da onay vermesi ile derslerin dışında müzik çalışmalarını sürdüren Beşir, müzik öğretmenleri,Bertal Saltik, Yasin Aydın, Hüseyin Man ve eski öğrencisi Mustafa Aydoğdu ile \'Grup 4 Göz\'ü oluşturarak müzik çalışmalarını sürdürdü. Barış Manço Kültür Merkezi\'nde verilen konsere Beşir\'in mesai arkadaşlarının yanı sıra eski mezunlar, öğrencileri, aileleri ile birlikte geldi. Gençler, okulda dikkatle dinledikleri öğretmenlerine bu kez coşkuyla, zaman zaman da oturdukları yerden ayağa kalkarak dans ederek doyasıya eğlendi. Grup solisti Barış Beşir, bir ara eline gitar alıp şarkı söylerken, sahnede espri amacıyla \'Yoklama yapmayı\' ihmal etmedi.

\"ÇOCUKLARA DERSLERİN DIŞINDA MÜZİKLE ULAŞMAK ÇOK FARKLI\"

Konser sonunda öğrencilerin isteklerini kıramayarak selfie çektiren Barış Beşir, müziği müthiş bir tutku olarak gördüğünü, bunu çevresine de yansıttığını düşündüğünü söyledi. Beşir, \"İnsanın mutlaka yaşama tutunabileceği enerji aldığı, bir hobisi olmalı. İnsanların duygularından da böyle beslendiğimi zannediyorum. Muhasebe öğretmeniyim. Mesleğin kattığı çok şey var. Çocuklara nota, müzik, söz şiirlerle ulaşmak benim için daha da farklı bir duygu. Hayat çok güzel, Hayatın bir köşesinde mutlaka bulunmak lazım. Hayatın rengini bırakmamak gerekiyor\" dedi.

Aynı okulda müzik öğretmeni, grup üyelerinden Bertal Saltık da, \"Müzik yaparken öğrencilerimizin de bizi izleyerek aynı ortam içerisinde sınıf dışında da bir araya gelerek ortaya bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Konser ortamında nasıl eğlenebileceklerini, nasıl hareket edilebileceklerini bir anlamda göstererek, toplu bir fotoğraf karesi gibi oturtmaya çalıştık. Öğrencilerimiz anne, babaları ile konser izleyerek birlikteliğimizi ortaya çıkardığımızı görüyoruz\" diye konuştu.

\"ALIŞILMIŞIN DIŞINDA İDEAL ÖĞRETMENLER\"

Öğrenciler, \'Alışılmışın dışında ideal öğretmenler\' olarak nitelendirdikleri Barış Beşir ve Bertal Saltık\'ın müfredattaki dersleri öğretirken aynı zamanda kendilerine arkadaş gibi yaklaşarak yaşama hazırladıklarını, sahne performanslarını beğendiklerini söyledi.

Okul Müdürü Dursun Yıldırım, öğrencilerin okul içi ve dışında öğretmenlerini çok sevdiklerini, belirtirken, \"İkisi de sınıf içi ve dışarıdaki uygulamaları ile örnek öğretmen. Kaliteli müzik yapıyorlar. Bizzat izledim ben onları çok güzel iş çıkarıyorlar\" dedi.

Konser sonunda Barış Beşir ve 3 öğretmen ile eski bir öğrencisinin konser vermesi için salonu açan Avcılar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Onur Gülin, izleyicilerin önünde \"Kent Orkestrası kurmak istiyoruz. Bizimle çalışmak ister misiniz? En kısa sürede sizinle görüşelim\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Barış Beşir, muhasebe dersi vermesi

-Konserden görüntüler

-Öğrencilerin röportajları

-Barış Beşir ve öğretmen Bertal Saltık röportajları

-Okul Müdürü Dursun Yıldırım röportajı

-Salondaki öğrenci ve öğretmenlerin coşkusu

-Kültür Müdürünün \'Kent Orkestrası\' teklifi yapması