"Bu normal bir dava değil, 40’a yakın avukat ve bizi aşağılayan insanlar ordusu"

Beşiktaş'ta başörtülü Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan Berrak Karaoğlu'nun annesi, kızının cezai ehliyeti olmadığı hâlde tutukluluğunun devam ediyor olmasına tepki gösterdi. Anne Birsen Karaoğlu, "Konu türban davası değil, dava başladığı zaman şunu anladım ki bu normal bir dava değil. 40’a yakın avukat ordusu ve bizi aşağılayan insanlar ordusu" dedi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Beşiktaş'ta başörtülü Şüheda Nur Eriş'e tokat attığı iddiasıyla tutuklanan Berrak Karaoğlu'nun daha önce Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 defa yattığı ve hastanenin rapor hazırladığı ortaya çıktı.

Mahkeme hastanenin eski raporlarını kabul etmedi ve Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Karaoğlu'nun annesi 2 Ocak'ta gerçekleşen duruşmanın ardından şunları söyledi: “Konu türban davası değil. Benim kızım 2013 senesinden beri hasta. Dava başladığı zaman şunu anladım ki bu normal bir dava değil. 40’a yakın avukat ordusu ve bizi aşağılayan insanlar ordusu... Suratlarındaki nefret, öfke. Ben duruşmaya zorla girebildim. Oradaki avukatlar, sanki her biri doktormuş gibi Berrak ifade verirken garip garip yorumlar yaptılar. Duruşma sırasında kızım tir tir titriyordu. Gördüğü tedavi, aldığı ilaçlar, bulunduğu ortam onu daha da hasta hale getirdi. Bir anne olarak kendimi çok üzgün ve çaresiz hissediyorum” dedi.