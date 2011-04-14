T24 - ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Türkiye’de demokrasi ve basın ifade özgürlüğünü desteklediklerini, ancak “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” deyimi gibi bazı gelişmeleri de anlamadıklarını belirtti.



Diplomasi Muhabirleri Derneği üyeleriyle bir araya gelen Ricciardone, “Hiçbir demokrasi özgür basın olmaksızın başarılı olamaz, bu kadar basit” dedi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Ricciardone, “Türkiye’de basın özgürlüğü konusunda sarf ettiği sözlere hükümetten gelen tepkiler sonucu geri adım attığı yorumları hatırlatılınca”, “Konu ilkeler ve hukuku destekleme olduğunda hiçbir değişiklik yok. Biz ifade ve medya özgürlüğünü destekliyoruz. Nokta. Tabii ki endişelerimiz var. Yaptığım açıklamadan geriye düşmüş değiliz” diye konuştu.





‘Bütün bunlar nedir’ diyoruz



Ricciardone, tutuklu gazeteci Ahmet Şık’ın yayınlanmamış kitabının toplatılması, Türkiye’deki basın özgürlüğü ve demokrasi tartışmalarına da bir deyimi anımsatarak, şu sözlerle katıldı: “Yabancı bir diplomatın işi, bulunduğu ülkede ne olup bittiğini anlamaya çalışmaktır. Bu nedenle sizin gibi medyadan ya da her kesimden birçok insanla görüşüyoruz, herkesle konuşuyoruz. Çünkü ülkeyi anlamak istiyoruz. Biz dostuz. Dostlar da birbirini anlamaya çalışır. Bazen dışarıdan, dost bir ülkede çelişkiler görüyorsunuz. Bu durumda biz de dostlarımıza soruyoruz. Çok güzel bir deyim öğrendim. ‘Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.’ Bu ifadeyi çok seviyorum. İngilizceye çevirmek çok zor ama ve biz de yabancılar olarak aynı bu deyimdeki gibi ‘Bütün bunlar nedir’ diyoruz.





Erdoğan’a vize yanıtı



ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Başbakan Erdoğan’ın, “Benim gelinim, kızım ABD Başkonsolosluğu’nda başörtüsü sebebiyle vizesini alamıyorsa ben inanıyorum ki benim normal vatandaşıma kim bilir ne çileler çektiriyorlar?” ifadeleri üzerine bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: “ABD Dışişleri Bakanlığı, vize başvurusu yapanlardan başörtülerini çıkarmasını talep etmiyor. Vize başvurularında kullanılan fotoğraflar için belirgin kurallar var. Vize başvuru fotoğraflarında, başvuranın yüzünün tam olarak görünmesi gerekiyor ancak bu, başvuruyu yapanın başındakini çıkarmasını gerektirmiyor. Bu düzenlemeler, vize başvuru duyurularımızda açıklanmaktadır.”









