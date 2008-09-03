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Spor

Bu ne hız şampiyon!

Dünya Şampiyonu bisikletçi Tom Boonen, Turnhout Polis Mahkemesi tarafından 2 ay araba kullanmama ve bin 500 avro para cezasına çarptırıldı.

03 Eylül 2008 03:00

Dünya Şampiyonu bisikletçi Tom Boonen, Turnhout Polis Mahkemesi tarafından 2 ay araba kullanmama ve bin 500 avro para cezasına çarptırıldı.

Belçika’nın en ünlü bisikletçisi olan Tom Boonen, bu yıl eylül ayında hız limiti 70 olan bölgede saatte 129 km hız ile radara yakalanmış ve 1.73 promil alkollü olduğu, aynı zamanda sürüş halinde cep telefonuyla konuştuğu ve sayısız trafik kurallarını çiğnediği polis tarafından tespit edilmişti.

Boonen daha önce de, Belçika’da 120 km hız sınırı olan otoyolda saatte 210 km hız yaparken yakalanmıştı.

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