Bu nasıl restorasyon?



MEHMET DEMİRKAYA - T24



Taksim Anıtı'nın fotoğrafları için tıklayınız.

Bu başka Taşyapı



Fiyat farkı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 3 ay önce, eski hesap yaklaşık 550 milyar liraya Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın restorasyonu ve çevre düzenlemesini yaptı. Ancak yapılan çalışmalar şimdiden dökülmeye başladı.Anıtın çevresine yerleştirilen granit taşlar şimdiden kırılmaya, yerinden çıkmaya başladı. Yeşil alan bölümlerinde ise bakımsızlıktan çukurlar oluşmuş durumda. Onca kamu kaynağının harcandığı işin sonu bu mu demekten insan kendini alamıyor.İtalyan heykeltraş Pietro Canonica'ya yaptırılan ve 1928'de Taksim'e yerleştirilen Cumhuriyet Anıtı'nın restorasyonu ve çevre düzenlemisi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2 ihale yaptı."Taksim Cumhuriyet Anıtı Restorasyonu İşçilik Hizmeti" adını taşıyan ilk ihale 17 Ağustos 2009 tarihinde yapıldı. Davet yöntemiyle yapılan ihaleyi, 10 Eylül 2009 tarihinde yaklaşık 115 bin liraya Pekerler İnşaat Ticaret ve Sanayi Şirketi üstlendi.Ancak, Büyükşehir Belediyesi 18 Mart 2010 tarihinde "Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın Çevre Düzenlemesi Restorasyonu İnşaatı" adıyla ikinci bir ihale yaptı. Yine davet yöntemiyle yapılan ikinci ihaleyi, 400 bin liraya Taşyapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. aldı. Taşyapı firmasıyla 13 Nisan 2010 tarihinde sözleşme imzalandı ve 10 gün sonra 23 Nisan Bayramı'nda anıtın açılışı yapıldı. Bir başka ifade ile asıl harcama heykele değil, çevre düzenlemesine yapıldı.Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın çevre düzenlemesi ihalesini alan Taşyapı İnşaat firmasının, Emrullah Turanlı'ya ait olan Taş Yapı firmasıyla bir alakası yok. Çevre düzenlemesini yapan Taşyapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı, Trabzon Çaykara doğumlu S.Temel Taşkın'ın ve yardımcısı Ali Rıza Taşkın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ve İSKİ'den geçen 10 yıl içerisinde trilyonluk ihaleler alan Taşyapı'nın yaptığı işler arasında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nun restorasyonu, itfaiye binalarının güçlendirilmesi bulunuyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı sorularımız üzerine, yapılan 2 ihalenin toplam bedelinin 515 bin TL olduğunu ancak, 33 bin TL’lik malzeme temini ile birlikte anıt için 548 bin 16 TL harcama yapıldığı bilgisini verdi.