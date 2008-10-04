Bu nasıl bir çocuk?

Avustralya'da bir hayvanat bahçesine gizlice giren 7 yaşındaki çocuk, nadir görülen hayvanları öldürdü, bazılarını da timsaha yedirdi.



Olay, ülkenin kuzeyindeki Alice Springs kentinin Sürüngen Merkezi'nde meydana geldi. Güvenlik kameraları, çocuğun gizlice hayvanat bahçesine girdiğini ve alarmlara yakalanmadan ilerlediğini gösteriyor. Yedi yaşındaki erkek çocuk, bunu izleyen yarım saat boyunca tam 13 hayvan öldürdü.



Kimisini taşla öldürdü, kimisini timsahlara attı



Bunlardan bazılarını taşla vurarak, bazılarını da canlı canlı timsah kafesini çevreleyen iki çitin üzerinden timsahlara atıp yem ederek öldüren çocuğun, bu sırada gülümsediği de kameralardan görüldü. Alice Springs Sürüngen Merkezi'nin yetkilileri, olay karşısında şaşkın. Görevliler, "7 yaşında bir çocuğun, bu kadar kısa sürede, bu kadar büyük dehşete yol açması inanılmaz" diyor.



Çocuk yerine ailesi mahkemeye çıkacak



Çocuk mahkemeye verilemeyecek kadar küçük olduğu için, yetkililer, şimdi ona gözkulak olmayan ailesini dava etmeyi düşünüyor. Ölen hayvanlar arasında bir kaplumbağa, dört mavi dilli kertenkele, iki sakallı ejder, iki dikenli şeytan kertenkelesi ve 20 yaşındaki bir iguana da bulunuyor.



Hayvanat Bahçesi Müdürü Rex Neindorf ölen hayvanlardan çoğunun nadir bulunan ya da ergin hayvanlar olduğunu ve bu yüzden de telafi edilemeyecek kayıplar olduğunu söyledi.



Bir ara 3,3 metrelik tuzlu su timsahı "Terry"nin yanına girmeye çalışan çocuğun, polisteki sorgusu sırasında içine kapanıp tek kelime etmediği belirtiliyor.