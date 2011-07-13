Bu mezar Erçakmak'ın mı?

T24- Sivas katliamının bir numaralı sanığı Cafer Erçakmak'ın mezarının açılacağı ve kimlik tespiti yapılacağı belirtildi.











Madımak katliamının bir numaralı firari sanığı Cafer Erçakmak’ın Sivas’ta ölümüyle ilgili soruşturmada ifade veren çocukları, tepkilerden korktukları için babalarını gizlice gömdüklerini öne sürdü. Bu arada Sivas’ta ölenlerin ailelerinin avukatı Şenal Sarıhan, mezarın açılması için savcılığa başvurdu. Mezarın birkaç gün içinde açılacağı ve kimlik tespiti yapılacağı belirtildi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özarslan “Mezarda olan Erçakmak mı? Yine puslu bir ortam yaratılarak sorular yanıtsız mı bırakılıyor” dedi.

‘Korktuk, gizli gömdük’

2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nin ateşe verilmesi sonucu 37 kişinin öldüğü olayların kışkırtıcısı olduğu belirtilen Erçakmak’ın Madımak’a 600, valiliğe 400 ve karakola 500 mesafedeki evde ölümüyle ilgili Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında Erçakmak’ın çocukları Ömer Ergin, Yalçın ve Fatma Erçakmak’ın ifadeleri alındı.



Erçakmak’ın kızı Fatma Erçakmak, olay tarihinde 5 yaşında olduğu için babasını hatırlamadığını belirterek, 7 Temmuz’da sabah 04.00’de kapıya gelen kişiyi tanımadığını, “Ben senin babanım” deyince ağabeylerine haber verdiğini söyledi.

Erçakmak’ın ifadesinde “Doktor istemedi. ‘Buraya ölmeye geldim’ dedi” dediği öğrenildi. Erçakmak’ın ölümü sonrası oğlu Ömer Ergin Erçakmak’ın durumu aktarması üzerine ölüm raporunu hazırlayan doktor ifadesinde, işlemlerini yaptığı kişinin arandığını medyada yer alan haberlerden öğrendiğini söyledi.

Pano için başvuru

Yukarı Tekke Mezarlığı’nda toprağa verilen Cafer Erçakmak’ın kimlik tespiti için cenazesinin mezardan çıkarılma ihtimali üzerine basın mensupları gece boyunca mezarlık içinde nöbet tuttu. Ancak henüz cenazenin çıkarılması için soruşturmayı yürüten savcılıktan talimat gelmediği, önümüzdeki günlerde bu işlemin gerçekleştirileceği belirtildi.

Öte yandan Madımak Bilim ve Kültür Merkezi’ndeki panoda olaylar sırasında ölen 2 göstericinin isminin de katliam mağdurlarının yanında yer alması nedeniyle aileler harekete geçti. Olaylada katledilen Gülsün Karababa’nın abisi Hüseyin Karababa, Sivas Valiliği’ne başvurarak kardeşinin isminin panodan çıkarılmasını istedi. Karababa, başvuru üzerine Sivas Valiliği’nden, “gerekli işlem yapılacaktır” şeklinde bir yanıt geldiğini söyledi.

Erçakmak’ı adaletten kim kaçırdı?

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özarslan ile ailelerin avukatı Şenal Sarıhan Ankara’da basın toplantısı yaptı. Sarıhan, Erçakmak’a ait olduğu iddia edilen mezarın açılması ve kimlik tespiti için suç duyurusunda bulunduklarını söyledi ve “Erçakmak’ın yurtdışında aranmasına ilişkin işlemlerde eksiklikler var” dedi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özarslan da “Korundu, kollandı. Fransa’da olduğunu bildirmemize karşın peşine düşülmedi. Puslu bir ortam yaratılarak sorular yanıtsız mı bırakılıyor? Onu adaletten kim kaçırdı?” diye konuştu.



