Bu meslekler ölüyor



T24- Amerikan yayın kuruluşu CBS, ABD’de İstatistik Ofisi’nin verilerini inceleyerek son yıllarda işçi sayısında daralmaya giden ve 2012’de de bu daralmanın devam edeceği 10 mesleği araştırdı.







Bazı sürprizlerin de bulunduğu listede mesleklerin bir çoğu gelişen teknolojinin tehdidindeyken bazıları da sektörlerde yaşanan krizle boğuşuyor. İşte o meslekler:



- Yargıçlık



- Moda Tasarımcılığı



- Risk analistliği



- Turizm danışmanlığı



- Muhabirlik



- Yayın spikerliği



- Fabrika müdürlüğü



- Kimyagerlik



- Ekonomistlik



- CEO’luk

