Bu maraton barış için

ÇANAKKALE Savaşları\'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası\'nda, \"Barış için koşuyoruz\" sloganıyla düzenlenen Turkcell Gelibolu Barış Maratonu, dünya şampiyonu atlet Mizgin Ay, sunucu Burcu Esmersoy, şovmen Kadir Çöpdemir ve eski futbolcu Pascal Nouma gibi ünlü isimlerin de katılımıyla gerçekleşti. Sporcular, serin havaya rağmen şehitlikler huzurunda barış için koştu. Dünyanın en önemli tematik parkurlarından biri olarak kabul edilen tarihi yarımadada bu yıl üçüncüsü düzenlenen 42 kilometrelik maratonunun heyecanı, saat 09.30\'da Şehitler Abidesi\'nin yanındaki Morto Koyu\'nda verilen startla başladı. Soğuk havaya ve ara ara hafif şekilde yağan yağmura rağmen yaklaşık 3 bin kişinin yer aldığı organizasyonda daha sonra yarı maraton, 10 kilometre ve halk koşusuna katılanlar start aldı.

10 kilometre koşusunda startı Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile birlikte Dünya Şampiyonu atletimiz Mizgin Ay verirken, Burcu Esmersoy, Kadir Çöpdemir ve Pascal Nouma bu koşuda yer aldı.

BURCU ESMERSOY: \"BURADA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM\"

Koşu öncesi Mizgin Ay nezaretinde ısınma hareketleri yapan Burcu Esmersoy, \"Maratona ikinci kez katılıyorum. Burada olmakta dolayı da gurur duyuyorum. Yarış her seferinde doğum günüme denk geliyor. Benim içinde daha güzel bir duygu haline geliyor. Tarihi bir yarımadada, bu kadar güzel duyguların yaşandığı bir yerde 10 bin ağaç dikilecek. Elimden geldiğince de bunun tanıtımını yapacağım. Bu tarihi yarımadada çok duygulu anlar yaşanıyor. Yıllar geçmiş olsa bile hala daha aynı duyguları alabiliyorsunuz. Şehitler Abidesi\'ni gördüğünüz zaman, buranın ne kadar özel bir yer olduğunu, hem onlar hem de bizim için ne kadar özel olduğunu görüyoruz ve yaşıyoruz\" dedi.

PASCAL NOUMA: \"2 KİLOMETRE KOŞTUM VE ÇOK MUTLUYUM\"

Organizasyona ilk kez katıldığını söyleyen eski futbolcu Pascal Nouma, \"Çanakkale çok güzel bir yer. Bu maraton çok büyük bir organizasyon. Ben koşmak istiyorum ama vücudum istemiyor. Çünkü ben yaşlıyım ve kalbim biraz büyük. O yüzden 10 kilometrelik parkurda ben 2 kilometre koştum ve çok mutluyum. Hava biraz yağmurlu ve rüzgarlı olmasına rağmen koşmaya müsait. Sıcak olduğu zaman koşmak zorlaşıyor. Her şey çok güzel\" diye konuştu.

KAAN TERZİOĞLU: \"BURASI TARİHLE SPORUN BİR ARADA OLDUĞU EŞİ BULUNMAZ BİR YER\"

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, \"Hakikaten 3 sene önce Çanakkale Zaferi\'nin 100. yılında başlattığımız bu maraton dünyanın önemli tematik maratonları arasına girdi. Avrupa Atletizm Kulübü burayı 5 yıldızlı koşular arasına aldı. Koşmayı seven, dünyadaki herkes muhakkak Gelibolu\'da koşmalı, bu müthiş duyguyu yaşamalı. Burası tarihle sporun bir arada olduğu, hakikaten eşi bulunmaz bir yer\" dedi.

BARIŞ FİDANI DİKİLDİ

Gelibolu Maratonu sırasında geçen yıl Güzelyalı Köyü mevkiinde oluşturulan ve bu yıl 10 bin fidan daha dikilecek olan Barış Ormanı için Çanakkale Şehitleri Abidesi\'nin bulunduğu Morto Koyu\'nda sembolik fidan dikimi gerçekleşti.

Fidan dikim törenine Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, ünlü sunucu Burcu Esmersoy, ünlü şovmen Kadir Çöpdemir ve eski futbolcu Pascal Nouma katıldı.

Fidan dikim töreninde konuşan Terzioğlu, Türkiye\'nin barış temalı ilk maratonuna isimlerini vermekten dolayı çok mutlu olduklarını belirtip, \"Çanakkale\'de bu toprakların altında bütün dünya ulusları koyun koyuna yatıyor. Biz de 3 sene önce başladığımız barış temalı maratonumuzla buna vurgu yapmak istiyoruz. Dünyanın en önemli tematik parkurlarından birinde bu toprakların bize yaşattığı duyguların anısına Morto Koyu\'na bu barış fidanını dikiyoruz. Turkcell\'in Çanakkale\'ye Mektuplar projesi ve Gelibolu Maratonu\'nu birleştirip, barış vurgusunu sonsuza kadar yaşatmak için geçen sene böyle bir orman oluşturmuştuk. Barış ormanımıza bu sene 10 bin fidan daha dikeceğiz. Çanakkale topraklarından dünyaya yayılan barış gibi ormanımız da her yıl daha da büyücek\" dedi.

DÜNYA ŞAMPİYONU MİZGİN AY\'A PLAKET

Düzenlenen maratonun bu seneki onur konuğu Dünya Yıldızlar 100 metre şampiyonu atlet Mizgin Ay oldu. Maraton sırasında Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Mizgin Ay\'a teşekkür ve başarı plaketi takdim etti.

Mizgin Ay, \"Benim en mutlu olduğum anlardan biri. Çok teşekkür ediyorum. Her plaket başarımın ne kadar büyük olduğunu sorumluluğumun da ne kadar arttığını bana hatırlatıyor. Bu bilinçle çalışmaya devam ediyorum. İnşallah 400 metrede de başarı yakalayacağım\" diye konuştu.

