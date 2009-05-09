Bu maçlara yürek dayanmaz

Tempo24

Yiğidolar koltuğu bırakmak istemiyor

Kartal zirve aşkına...

Trabzon İzmit'te pusuda!

Fener et, Denizli can derdinde...

Aslan Kayseri'de, rakip Ankaragücü

Tüm maçlar 19:00'da Tempo24'te

Artık nefesler tutuldu... Bu akşam 19:00'da tüm Türkiye ligin kaderini belirleyecek 5 önemli karşılaşmaya kilitlenecek... Ve Tempo24 spor servisi olarak zirvenin son halini almasını da sağlayacak 5 karşılaşmayı siz değerli okurlarımıza canlı anlatımla aktarmaya çalışacağız...