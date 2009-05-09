Bu maçlara yürek dayanmaz

Turkcell Süper Lig'de bu akşam heyecan zirve yapacak, Tempo24 tüm maçları dakika dakika sizlere aktarmaya devam edecek...
09 Mayıs 2009 03:00
Tempo24
Turkcell Süper Lig'de bu akşam heyecan zirve yapacak, Tempo24 tüm maçları dakika dakika sizlere aktarmaya devam edecek...
Artık nefesler tutuldu... Bu akşam 19:00'da tüm Türkiye ligin kaderini belirleyecek 5 önemli karşılaşmaya kilitlenecek... Ve Tempo24 spor servisi olarak zirvenin son halini almasını da sağlayacak 5 karşılaşmayı siz değerli okurlarımıza canlı anlatımla aktarmaya çalışacağız...