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Spor

Bu maçlara yürek dayanmaz

Turkcell Süper Lig'de bu akşam heyecan zirve yapacak, Tempo24 tüm maçları dakika dakika sizlere aktarmaya devam edecek...

09 Mayıs 2009 03:00

Tempo24

Turkcell Süper Lig'de bu akşam heyecan zirve yapacak, Tempo24 tüm maçları dakika dakika sizlere aktarmaya devam edecek...

Artık nefesler tutuldu... Bu akşam 19:00'da tüm Türkiye ligin kaderini belirleyecek 5 önemli karşılaşmaya kilitlenecek... Ve Tempo24 spor servisi olarak zirvenin son halini almasını da sağlayacak 5 karşılaşmayı siz değerli okurlarımıza canlı anlatımla aktarmaya çalışacağız...

Yiğidolar koltuğu bırakmak istemiyor

Kartal zirve aşkına...

Trabzon İzmit'te pusuda!

Fener et, Denizli can derdinde...

Aslan Kayseri'de, rakip Ankaragücü

Tüm maçlar 19:00'da Tempo24'te

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