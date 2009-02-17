Bu maçla ayağa kalkacağız

Galatasaray Futbol Şubesi Üyesi Haldun Üstünel, UEFA Kupası'nda Bordeaux ile yapacakları maç için, ''Bu maç aslanın ayaklanacağı bir maç olacak'' dedi. Üstünel, Avustralyalı futbolcu Kewell'ın da hazır durumda olduğunu söyledi.





Galatasaray, Bordeaux ile oynayacağı UEFA Kupası 3. tur ilk maçı için Fransa'ya gitti.



Galatasaray Futbol Şubesi Üyesi Haldun Üstünel, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, son derece önemli ve zor bir karşılaşmaya gittiklerini belirterek, ''Avrupa'da ülkemizi temsil eden tek takım olmamız nedeniyle bütün oyuncular bu maçın bilinci içinde. Türkiye'yi sevindirmek için savaşacaklar. Aslanın ayaklanacağı bir maç olacak. Ligdeki performansımız kimseyi aldatmasın. Tekrar ediyorum, bu maç aslanın ayaklanacağı bir maç olacak. Çok önemli ve çok kritik bir maç'' diye konuştu.



Takımda eksik futbolcu olup olmadığının sorulması üzerine de Üstünel, ''Bizim için eksik yok. Sahaya çıkan her oyuncu görevini layıkıyla yapacaktır'' dedi.



Haldun Üstünel, Kewell'in maçta oynayıp oynamayacağına ilişkin bir soru üzerine de ''O teknik kadronun vereceği bir karar ama kendisi hazır durumda'' yanıtını verdi.



Lincoln'ün yokluğunun maçlarda takımı olumsuz etkileyip etkilemediğine ilişkin bir soru üzerine ise Üstünel, ''Bu konulara değinmek istemiyorum'' dedi.

