Bu maça yürek dayanmaz



Devler Ligi'nde bambaşka bir maç! İngiliz temsilcisi Chelsea'nin Londra'da konuğu Katalan devi Barcelona.



Stamford Bridge'de oynanayacak yarı final rövanş karşılaşması 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Tom Henning yönetecek.



Star ekranlarından yayınlanacak mücadelede tur atlayan takım finalde Manchester United'ın rakibi olacak. Turun ilk maçında Camp Nou'da iki takım sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Londra'da her türlü gollü beraberlik ve galibiyet Barcelona'ya yarayacak.



Camp Nou'daki maçta Chelsea'nin 90 dakika kendi yarı alanında kabul ettiği oyun ve bu sene "Uzay futbolu oynuyor" diye yorumlar yapılan Barcelona'nın bu duvarı aşamaması vardı.



Bir tarafta hafta sonu El Clasico, R.Madrid derbisinde Santiago Bernebau'da 6-2 kazanarak taraftarların bu sene kanına futbol zevki aşılayan Barcelona, diğer tarafta taktik dehası Guus Hiddink'in müthiş dokunuşlarıyla skora gitmeyi bilen, sonuç için oynayan Chelsea.



ASHLEY COLE DÖNÜYOR



Chelsea cephesinde Hollandalı kurt hoca Guus Hiddink bu maçta Ashley Cole'un kadroya dönüşü ile rahat bir nefes alıyor. İngiliz defans oyuncusunun cezası sebebiyle kadroda yer almadığı mücadelede Jose Bosingwa sol bekte görev yapmıştı.



Hafta sonu Fulham maçında birlikte oynayan Florent Malouda, Didier Drogba ve Nicolas Anelka üçlüsünden ise Anelka taktik düşünceler çerçevesinde kesik yiyerek maça yedek başlayabilir. Geçtiğimiz hafta Camp Nou'da forma giyen John Obi Mikel ise takımını yalnız bırakacak.



BARCELONA'NIN DEFANS SIKINTISI



Barcelona'da bu maç öncesinde defansın göbeğinde ciddi sıkıntılar var. Carles Puyol cezalı ve Rafael Marquez sakat durumda. Teknik direktör Pep Guardiola'nın Gerard Pique, Eric Abidal ve Martin Caceres üçlüsünden bazı isimleri geri dörtlünün ortasında oynatması beklenirken, genç teknik adamın sürpriz bir kararla Yaya Toure'yi de beke çekebileceği ifade ediliyor.



Barça'da bu maç öncesi en büyük sıkıntı ise takımın Fransız yıldızı Thierry Henry oldu. Golcü ismin takımın son idmanlarını kaçırsa da kafileye dahil edildi ve Londra'daki son çalışmaya katıldı.



Muhtemel 11'ler;



Chelsea:

1-Petr Cech

2-Branislav Ivanovic

26-John Terry

33-Alex

3-Ashley Cole

15-Michael Essien

12-John Obi Mikel

13-Michael Ballack

8-Frank Lampard

15-Florent Malouda

11-Didier Drogba



Barcelona:

1-Victor Valdes

20-Daniel Alves

3-Gerard Pique

2-Martin Caceres

22-Eric Abidal

6-Xavi

24-Yaya Toure,

8-Andres Iniesta

10-Lionel Messi

9-Samuel Eto'o

14-Thierry Henry



Hakem: Tom Henning (Norveç)

Saat: 21.45

Yayın: Star TV





