Bu maç kaçmaz; Avustralya Açık'ta final Rafael Nadal ile Roger Federer'in

Maraton maçta Grigor Dimitrov'u mağlup eden Rafael Nadal, Avustralya Açık finalinde Roger Federer'le karşılaşacak.

Euronews'te yer alan habere göre, Avustralya Açık yarı finalinde Rafael Nadal, rakibi Grigor Dimitrov'u 6-3, 5-7, 7-6, 6-7 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.

Muhteşem bir mücadeleye sahne olan maçta Bulgar rakibini 4 saat 58 dakika sonunda saf dışı bırakan İspanyol raket kariyerinde 21. kez bir Grand Slam'de adını finale yazdırdı.

2014 Roland Garros'tan sonra ilk kez Grand Slam finali gören 9 numaralı seribaşı Nadal, finalde İsviçreli Roger Federer'le karşılaşacak.

Tenis dünyasının iki efsanesi 2011 Roland Garros'tan sonra ilk kez bir Grand Slam finalinde birbirlerine rakip olacak.