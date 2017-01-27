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Spor

Bu maç kaçmaz; Avustralya Açık'ta final Rafael Nadal ile Roger Federer'in

Tenis dünyasının iki efsanesi, Grand Slam finalinde rakip olacak

27 Ocak 2017 19:59

Maraton maçta Grigor Dimitrov'u mağlup eden Rafael Nadal, Avustralya Açık finalinde Roger Federer'le karşılaşacak.

Euronews'te yer alan habere göre, Avustralya Açık yarı finalinde Rafael Nadal, rakibi Grigor Dimitrov'u 6-3, 5-7, 7-6, 6-7 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.

Muhteşem bir mücadeleye sahne olan maçta Bulgar rakibini 4 saat 58 dakika sonunda saf dışı bırakan İspanyol raket kariyerinde 21. kez bir Grand Slam'de adını finale yazdırdı.

2014 Roland Garros'tan sonra ilk kez Grand Slam finali gören 9 numaralı seribaşı Nadal, finalde İsviçreli Roger Federer'le karşılaşacak.

Tenis dünyasının iki efsanesi 2011 Roland Garros'tan sonra ilk kez bir Grand Slam finalinde birbirlerine rakip olacak.

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