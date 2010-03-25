Bu maç FB'yi finale taşıyabilir

T24 - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Manisaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, rövanş öncesi final için önemli bir avantaj elde etti. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, dün akşam oynanan Manisaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi.



Dilmen'in Milliyet gazetesinde bugün (25 Mart 2010) yayımlanan yazısı şöyle:



Lugano ve Bilica’lı savunmanın 4 maçta pozisyon vermemesi ne kadar önemliyse, öndeki üretkenliğin azalması da gözden kaçırılmamalı...



Fenerbahçe adına finale yürümek için yeterli bir sonuç oldu. İki takımın teknik heyeti için de sahaya çıkarılacak 11’leri belirlemek çok kolay değildi.



Fenerbahçe pazar günü Galatasaray’la belki de ligin final maçını oynayacak. Kümede kalmaya çalışan Manisaspor da rakip sahada, Antalyaspor’la çok kritik bir maça çıkacak. İki takımın da birkaç oyuncusunu dinlendirmesi muhtemeldi. Manisa öyle yaptı. Fenerbahçe ise biraz da mecburiyetten (çok sakatı olduğu için) mevcut sağlamlarla, ideale yakın kadrosuyla sahaya çıktı.



İki takım da kontrollü oynarken, Orkun’un yaptığı hatada topu kapan Güiza temiz bir ayak içiyle Fenerbahçe’yi öne geçirdi. Maç yine ortada devam ederken Deivid’in şahane kafa golü geldi. Bu gol Fenerbahçe’ye final kapısını da açtı.



Emre’nin sakatlığı ise kafalarda soru işaretleri bıraktı. Emre muhtemelen risk almamak için devam etmek istemedi. Devam etse adalesini yırtabilirdi. O bölgedeki Cristian ve Deniz sakat olduğu için Fenerbahçe adına derbide Emre’nin oynaması önemli.



Fenerbahçe dün avantajlı skor yakalarken, takım savunmasında problem yaşamadı. Lugano - Bilica ikilisiyle son 4 maçta hemen hemen bir pozisyon verdiler. O da dün oldu. Savunma arkasına atılan topta küçük Yiğit, Volkan’ın açıyı iyi kapatmasıyla topu dışarı yolladı.



Savunmanın 4 maçta pozisyon vermemesi Fenerbahçe için ne kadar önemliyse, öndeki üretkenliğin azalması da gözden kaçırılmamalı. Alex ve Özer, Güiza’ya yeterince destek olamıyor.



Deivid de hazır değil, ama kendini bulmaya başlaması pozisyon zenginliğini artırdı.



Daum, Topuz’u, Emre çıktıktan sonra Selçuk’un yanına aldı. Bu ikili, rakibe pas yapma ve pozisyona girme şansı vermediler. Fakat dönüşlerde ikisinden birinin mutlaka hücuma katılması gerekiyordu.



Santos da hücuma çıkmadı. Garanti ve basit oynadı. Gökhan’ın uzun süren durgunluğunu iki maçtır attığını görüyoruz. İyice toparladı. Sonuçta 2-0’lık sonuç Fenerbahçe’yi finale taşıyacak gibi görünüyor. Manisaspor takımı kısıtlı kadrosuyla, hem ligi hem kupayı götüremeyeceği için Antalya maçı öncesi Burak’ı dinlendirdi. Dün kırmızı kart gören Kalabane’nin cezalı duruma düşmesi ise önemli bir kayıp oldu.



Karşılaşmanın hakemi Abdullah Yılmaz’ın canlı halini ve oyuncularla ilişkilerini iyi buldum. Başarılı bir maç yönetti.

