-Bu lokum ''dişe'' yapışmıyor YAYLADAĞI (A.A) - 17.08.2011 - Katkısız olması, dişlere yapışmaması gibi özellikleriyle adından söz ettiren Yayladağı lokumunun üretimi, bayram öncesinde artan talep nedeniyle hız kazandı. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yarım asırdır aynı aile tarafından üretimi yapılan lokum, hemen hemen Türkiye'nin tüm illerine gönderiliyor. İhracatı yapılmasa da turistler ve gurbetçi Türkler tarafından yurt dışına bol miktarda götürülen Yayladağı lokumu katkı maddesi kullanılmaması ağızda kolayca erimesi, dişe yapışmaması gibi özellikleri ile tercih ediliyor. Şeker, nişasta, limon tuzu ve su karışımıyla elde edilen malzemenin 150 derecede kaynatılmasının ardından tepsilere dökülerek kesimi yapılması ve yaklaşık 2 gün bekletilmesinin ardından satışa sunulan ''Yayladağı lokumu''na ünü sınırları aşan lezzetini veren en önemli şey ise ustalık. Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Kemal Dağıstanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yarım asırdan bu yana lokum imalatının yapıldığını söyledi. İlçenin adıyla özdeşleşen lokumun katkısız olması, mide ağrısı yapmamasıyla tercih nedeni olduğunu dile getiren Dağıstanlı, Yayladağı'nda sadece bir lokum imalatçısının bulunduğunu, aynı ailenin bireyleri tarafından yapılan üretimin usta-çırak ilişkisi ile devam ettiğini kaydetti. Ünü kent sınırlarını aşan lokumun coğrafi işaret belgesinin alınması için Hatay Valiliği tarafından çalışma başlatıldığını vurgulayan Dağıstanlı, şöyle devam etti: ''Coğrafi işaretlemesinin yapılmasıyla lokumumuzun bilinirliği artmasının yanı sıra değişmeyen tadıyla nesilden nesile aktarılması sağlanacak. Coğrafi işaret belgesinde, lokumun yapılış kriterlerine de yer verilerek, bu kriterlere uymayan ürünlere 'Yayladağı lokumu' adı verilmesinin önüne geçilecek. Lokum, ilçemizin çok önemli bir değeri haline gelecek.'' Dağıstanlı, ilçede tek imalatçı tarafından ayda 2 tonun üzerinde lokum imalatı yapıldığını belirterek, ''Bir kez tadanın bir daha vazgeçemediği lokumumuzu Türkiye'nin hemen hemen her yerine gönderiyoruz. Ayrıca son yıllarda Arap ülkelerinin ardından lokumumuz Avrupalılar tarafından da tercih edilir hale geldi. İlimize ziyarete gelen ya da buradan başka yere giden her vatandaşımız mutlaka lokum alıp yakınlarına götürüyor'' dedi. -''Almanya, Fransa ve ABD'ye lokum- İlçenin tek lokum imalatçısı Mehmet Okay da siparişe göre lokumun sade, fıstıklı, fındıklı ve cevizli olmak üzere 4 ayrı çeşidini yaptıklarını kaydetti. Ramazan bayramı öncesinde Yayladağı lokumuna her yerden gelen talebin arttığını, dört elemanıyla birlikte fazla mesai yaptıklarını ve gelen siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Okay, ''Son yıllarda Arap ülkelerini ardından Almanya, Fransa ve hatta ABD'den işletmemize lokum almak için arayanlar oluyor. Yurt dışında bulunan Türk işletmeciler bizleri arayarak lokum istiyor. Bizler de onlara kargoyla 'Yayladağı Lokumu' gönderiyoruz. Coğrafi işaretlemenin ardından Avrupa ülkelerinin tamamına lokum göndereceğimize inanıyorum. Lokuma talebin artması nedeniyle başka bölgelerde de şube açmayı istiyoruz'' diye konuştu. Okay, lokumun kilosunu 5 ile 9 lira arasında değişen fiyatlara sattıklarını ve bununla ilçeye önemli bir ekonomik canlılık kazandırdıklarını söyledi.