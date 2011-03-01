Bu lokomotif Türkiye'de üretildi

T24 - ABD Şirketi General Elektrik ile TCDD Genel Müdürlüğünün bağlı şirketi TÜLOMSAŞ işbirliğinde Avrupa'ya ihraç edilmek üzere üretilen ilk lokomotifin tanıtımı için Eskişehir'deki TÜLOMSAŞ tesislerinde tören düzenlendi.



Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, bundan 4 ay önce iki kuruluşun imzaladığı anlaşmayla TÜLOMSAŞ'ın General Elektrik (GE) adına lokomotif üreteceğini belirterek, bu kapsamda ilk etapta 30 lokomotifin GE adına, 20 lokomotifin de TCDD Genel Müdürlüğü için üretileceğini söyledi.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:







Bugün tanıtılan lokomotifin İngiltere'ye ihraç edileceğini bildiren Yıldırım, “TÜLOMSAŞ sadece Eskişehir için değil, ülkemizin demiryolu ve otomotiv sanayini geliştiren, genç cumhuriyetin ilklerini gerçekleştiren tarihi bir kuruluştur. Zaman zaman ilgisizlikler nedeniyle kapanma noktasına gelmiştir. Göreve gelir gelmez ayağa kaldırmak için kollarımızı sıvadık ve şimdi TÜLOMSAŞ sadece TCDD'nin ihtiyaçlarına karşılamakla kalmıyor başta komşu ülkeler olmak üzere farklı ülkelere ihracat yapıyor, ülkemize döviz kazandırıyor” diye konuştu.



Bakan Yıldırım, Türkiye'de demiryollarının yarım asır ihmal edildiğini ancak hükümetleri döneminde başta yüksek hızlı tren olmak üzere birçok icraatla bu sektörü ayağa kaldırdıklarını ifade ederek, özellikle yüksek hızlı trenden en büyük faydayı Eskişehir'in gördüğünü dile getirdi.



Yüksek hızlı treninin faaliyete geçtiği 1.5 yılda 3 milyona yakın kişinin Eskişehir'e geldiğini anlatan Yıldırım, “Eskişehir hükümetimiz döneminde hizmetlere gark oldu. Şehir içerisinde yerel yönetimlerin yapması gereken işleri dahi biz yaptık bitirdik. Bize ne yaptığımızı, neyi yapmadığımızı söyleyerek laf yetiştirmeye çalışanların Eskişehir'e ne yaptığını anlatmasını bekliyoruz. Şehirlere nüfus başına yapılan hükümet yatırımlarında Eskişehir 235 lira ile birinci sırada. En yakın ilin kişi başı yatırım miktarı bunun yarısı bile değil, işte Eskişehir'e yatırımımız bu” ifadelerini kullandı.



Yıldırım, Anadolu'yu baştan başa duble demiryollarıyla donatacakları söyledi. ABD'de demiryollarının özellikle yük taşımacılığında kullanıldığını, Türkiye'de ise trenin yolcu taşımacılığında etkin olduğunu kaydeden Yıldırım, iki ülkenin demir raylar konusundaki bu tecrübelerini işbirliğine dönüştürebileceklerini dile getirdi. Bakan Yıldırım, bu işbirliğinin ilk halkasında lokomotif üretimini başarılı bir şekilde tamamlayan TÜLOMSAŞ ekibine teşekkür etti.



TÜLOMSAŞ'ın sözleşme gereği 50 lokomotif üreteceğini belirten Yıldırım, bu lokomotiflerin Ortadoğu, Afrika, Kafkaslar hatta Avrupa ülkelerinde yük taşımacılığında kullanılacağını söyledi.





ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATACAK







ABD Havacılık ve Uluslararası İşler Genel Sekreteri Susan Kurland da ABD ve Türkiye'nin Ortadoğu ve Afrika'da GE ile TÜLOMSAŞ tarafından üretilen lokomotiflerle önemli başarılara imza atacağını kaydetti. Kurland, bugüne kadar aldıkları siparişlerin başarılarının göstergesi olduğunu vurguladı.



İşbirliği projesinin ekonomik yararın yanı sıra becerikli iş gücünü de yarattığını ifade eden Kurland, “Obama yönetimi tarafından gerçekleştirilen en büyük projelerden biri bu proje” diye konuştu.



GE Transportation Başkanı Lorenzo Simonelli de Türkiye'de montajı yapılan ilk “PowerHaul” lokomotifiyle alandaki istihdamın devam edeceğini, işbirliğinin hem istihdam yaratacağını hem de alt yapı büyümesini teşvik edeceğini söyledi.



