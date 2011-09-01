T24 - Sadri Şener ve Yıldırım Demirören’in başını çektiği başkanlar, “Şikeye karışanlar cezaları neyse çeksinler. Ancak kulüpler bu işin dışında tutulsun, küme düşürülmesin” teklifinde bulunacaklar.



3 Temmuz sabahı başlayan şike operasyonu Türk futbolunu toz duman ederken, başta Fenerbahçe olmak üzere Süper Lig’de mücadele eden kulüplerin dengesi alt üst oldu. Şimdi herkesin merak ettiği bir konu var;

Bu ligde hangi takım ya da takımlar küme düşürülecek?



Türkiye Futbol Federasyonu, şike soruşturmasında adı geçen kulüplerle ilgili yaptırımını mahkemeden çıkacak sonuca endekslerken, Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden kulüplerin başkanları, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’a, “Bu ligde küme düşme olmasın” diyecekler.

Krizden çıkışı konuşacaklar



Yarın, Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden kulüplerinin başkanlarıyla yemekte buluşacak olan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Türk futbolunun içerisinde bulunduğu kaostan nasıl çıkılması gerektiği konusunda onların görüşlerini alacak. Peki yarınki bu yemekte neler konuşulacak?

Kişiler cezalandırılsın



Aldığımız duyumlara göre, Kulüpler Birliği’nde söz sahibi olan Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, diğer kulüplerin başkanlarının bir isteğini iletecek. Peki ne diyecekler?



Şener ve Demirören, Gençlik ve Spor Bakan Suat Kılıç’a, “Futbolumuz bu süreçte büyük yara aldı. Biz, kulüplerle şike yapanların ayırt edilmesinden yanayız. Şikeye karışanlar cezalandırılsın. Ancak bu ligde küme düşme olmasın. Biz TFF’ye bu isteğimizi gerekirse yazılı olarak ileteceğiz. Bu konuda mahkemeye başvurmayacağımızı da taahhüt edeceğiz” diyecekler.



