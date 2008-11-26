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Spor

Bu LAKERS ne zaman yenilecek?

NBA'de gitgide taşlar yerine oturmaya başlıyor. Bu hafta en çok konuşulan mesele Dwyane Wade'in dönüşü.

26 Kasım 2008 02:00

Panoromamızda bu en fazla dikkat çeken şey haftanın incisi olacak. Çünkü her hafta olduğu gibi bir inciyle değil, üç inciyle bölümümüzü tamamladık.


ARA GÖZBEK / Tempo24


NBA'de gitgide taşlar yerine oturmaya başlıyor. Bu hafta en çok konuşulan mesele Dwyane Wade'in dönüşü. Dwyanw Wade, NBA'in en büyük yıldızlarından biridir. Ama geçtiğimiz yıl yaşadığı sakatlıklar ve aldığı kilolardan dolayı bir daha eski formuna girebileceğine hiç kimse inanmıyordu.

Hatta basketbol hayatı sona ermek üzere olduğunu düşünen insanlar da vardı. Ama o bu sezon 'Flash' gibi geri döndü. Miami ateşi tekrar yanmaya devam başladı ve Wade önüne geleni yakıyor. Bu hafta ayrıca en çok sorulan soru Los Angeles Lakers'ın artık ne zaman yenileceği ile ilgili.

Şu anda 12 galibiyet ve bir mağlubiyetle açık ara Batı Lideri hatta NBA lig lideri. Kobe ve Lakers tam yoluna devam ederken çökmeye devam eden San Antonio Spurs'ün en zaman toparlanacağı da merak konusu. Bu hafta Dirk Nowitzki'nin ekstra performansıyla kötü gidişe 'Dur!' diyen Dallas, yavaş yavaş playoff potasına yaklaşıyor.

Panoromamızda bu en fazla dikkat çeken şey haftanın incisi olacak. Çünkü her hafta olduğu gibi bir inciyle değil, üç inciyle bölümümüzü tamamladık. Aslında son bir hafta boyunca o kadar söylenen demeçler vardı ki hepsini yazılmaya değerdi. Ama Shaq ve Kobe'den seçtiğimiz incilerle şöyle geçmişe bir yolculuk yaıp eski günleri yad edersiniz diye düşündük. İşte sizlere son bir haftanın panoroması.












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