'Bu kulüpte iş var' diyerek motive ediyorlar

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın \'Bu kulüpte iş var\' sloganıyla, 11 pilot ilde başlattığı İş Kulüpleri Projesi ile işgücü piyasasında dezavantajlı konumda bulunan kişilere iş arama motivasyonu desteği sağlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıerlioğlu’nun tanıtımını yaptığı 11 ilde pilot olarak uygulanan İş Kulüpleri Projesi’nin İzmir tanıtım toplantısı Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Kabak tarafından İzmir Çalışma ve İş Kurumu Bornova Hizmet Merkezi binasında gerçekleştirildi. Proje kapsamında 1 haftadır aynı hizmet binasında eğitim alan Irmak Helvacı (24) ve Hakan Öztürk’e (45) katılım sertifikası verildi. İş Kulüpleri Projesi’nin işgücü piyasasında dezavantajlı konumda bulunan kadın, engelli, genç, uzun süreli işsiz, madde bağımlısı, sosyal yardım yararlanıcıları gibi kişilere iş arama motivasyonu ve yöntem desteği vermeyi amaçlayan bir çalışma olduğunu söyleyen Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Kabak, şöyle konuştu:

\"Dezavantajlı grupların en kısa zamanda mümkün olan en iyi işe girmelerini hedefleyen, ‘İş Kulüpleri Projesi’ ile dezavantajlı gruplara iş arama motivasyonunun kazandırılması, dezavantajlı grupların en kısa zamanda mümkün olan en iyi işe girmelerinin sağlanması, çalışmak isteyen herkese göre bir iş olduğu fikrinin kişilerde oluşturulması, işsizlere iş arama kanallarının gösterilmesi ve kişilerin özgüveninin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Pilot iller olan İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Çanakkale, Denizli, Sakarya, Trabzon, Mersin, Kırıkkale ve Elazığ illerinde uygulanmaya başlanan İş Kulüpleri Projesi’nin Türkiye genelinde 81 ilde yaygınlaştırılması, işsizlikle mücadelede dezavantajlı kesimlere büyük bir imkan sağlayacak. İş kulübü eğitim liderleri, eğitim ve öğrenme sürecinde grup üyelerinin etkinliklere, faaliyetlere aktif katılımları sayesinde üyelerin kendi kişisel ve mesleki becerilerini keşfetmeleri, buna yönelik hedef belirlemeleri yönünde yol gösterici olma noktasında yardımcı oluyor.\"

GÖRME ENGELLİLERE İŞ ARAMA BECERİSİ

İzmir Bornova İş Kulübü olarak 31 Temmuz 2017 tarihinde faaliyete başladıklarını belirten İzmir İŞKUR İl Müdür Vekili Nesrin Makbule Dank ise, İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Görme Engelliler Bölümü ile yapılan toplamda 15 saat süren ortak çalışmada görme engellilere iş arama becerileri kazandırılması ve mülakatlarda nasıl davranması gerektiği ile alakalı geniş kapsamlı bir eğitim uygulandığını ifade etti. Dank, “Eğitim kapsamında 2 gün boyunca katılımcılara özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, işveren beklentileri, açık iş ilanlarına nasıl başvuru yapacakları, telefonla görüşme sonucu mülakat randevusu talep etmeleri hakkında hem teorik, hem pratik bilgiler verildi. Uygulanan bu eğitim modülü, mülakat simülasyonu ile pekiştirilerek kişiler üzerinde eğitimin ne kadar faydalı olduğu gözlemlendi ve tespit edilen eksiklikler tamamlanarak kendilerini daha iyi tanımalarına yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı. Görme engelliler tarafından kullanıma uygun olacak şekilde Bornova İş Kulübü tarafından hazırlanan CV hazırlama teknikleri adlı kitap Braille Alfabesi ile basılmış ve eğitime katılan adaylara dağıtıldı. Eğitime katılan katılımcılardan işe yerleşenlerin başarı oranı yüzde 30. Proje kapsamında birçok kurum ve kuruluş ile işbirliği yapıyoruz. Üniversiteler, denetimli serbestlik büroları, açık cezaevleri, İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Görmeyenler Bölümü, belediyeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı gençlik merkezleri ve kredi yurtlar kurumları işbirliği yaptığımız paydaşlarımızdır\" diye konuştu.

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