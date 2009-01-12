Bu krizde bu işi kapan yaşadı!

İngiliz Independent ve Daily Mail gazetelerindeki habere göre, Hamilton adasında çalışmaya talip olacak kişide, başta yüzme bilmek olmak üzere şnorkel ve tüple dalış ve diğer su sporlarını yapabilme özelliği aranıyor. İngilizce bilmek ve iyi iletişim kurabilme özelliği de "dünyanın bu en iyi işi" için bir gereklilik.Gazetelere verilen ilanda, "1 Temmuz'dan itibaren işe başlamak üzere, Avustralya'nın Hamilton Adası'nda yaşayabilecek, yüzmek bilen "Ada Bekçisi" aranıyor. Esnek çalışma saatleri, 6 aylık ücret 150 bin dolar, pazarlıksız..." yazıyor.Adayın, işi alabilmek için "maceracı ruhlu" olması ve "yeni şeyler deneme konusundaki istekliliğini" de göstermesi gerekiyor. İşi alan kişi, Büyük Mercan Resifi'nin 600 kadar adasındaki durum hakkında iki haftada bir internet günlüğü hazırlayacak, deniz kaplumbağalarını besleyecek, balinaları gözleyecek ve kendisine de çok fazla boş zaman kalacak. Queensland sahili açıklarındaki Whitsunday Adalarının "mücevheri" tabir edilen 5 bin nüfuslu Hamilton adasında, nefes kesici bir manzaraya nazır 3 odalı evde kira ödemeden yaşayacak bekçinin, uçak ve diğer ulaşım masrafları da karşılanacak.Teklif "gerçek olamayacak kadar güzel" gözüküyor ancak Queensland Turizm Dairesi, "bu işte bir bit yeniği olmadığını" ısrarla söylüyor. Queensland Turizmin İngiltere'deki bürosunda çalışan Jonathan Sloan, "Bu dünyanın en iyi işi, bu konuda hiçbir sorun yok. Bu herkesin hayalindeki şey; altın gibi kumsallar, masmavi bir gökyüzü, ılık deniz ve dostça insanlar..." diyor.Queensland turizm müdürü Anthony Hayes, amaçlarının adaları küresel pazara tanıtmak olduğunu söyledi.18 ülkede verilen ilana başvurular 22 Şubat'ta sona erecek. Bunlar arasından uygun bulunan 11 kişi adaya giderek burada ada bekçiliğine hak kazanmak için diğer adaylarla yarışacak.