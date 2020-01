'Bu kriz kalıcı'

Sığınmacı krizinde Avrupa Birliği içinde ortak bir çizgi bulmakta

yaşanan zorluklar, bugünkü Alman gazetelerinde de yorum

sütunlarında ağırlıklı olarak ele alınan konu olmaya devam ediyor.

Frankfurter Allgemeine Zeitung okurlarına şu yorumu sunuyor:

„Sığınmacıların dağılımının en büyük tartışma konusu olması bir

sürpriz değil. Avrupalılar, iltica başvurusunda bulunanları hep diğer

ülkelerin sorunu olarak görmeye alışmıştı. Şimdi yoğun bir şekilde

dayanışma talep eden Alman hükümeti de aynı tavır içindeydi uzun

süre. Almanya ve Avusturya şimdi devlet ve hükümet başkanlarının

acilen bir zirvede bir araya gelmesini talep ediyor. Bir uzlaşma

sağlanması için iyi bir fikir bu. Oylama çoğunluk prensibiyle yapıldığı

takdirde Berlin, Paris ve Brüksel'in talep ettiği kotalar Doğu Avrupa

ülkelerinin muhalefetine rağmen kararlaştırılabilir. Ancak bu Avrupa

Birliği'nin bütünlüğü konusunda çok riskli bir adım olacaktır.”

Başkent Berlin'de çıkan Der

Tagesspiegel gazetesinin yorum

sütununda ise, sığınmacıların dağılımı konusunda üye ülkelerin

sorumluluğu paylaşmaya pek yanaşmadığına dikkat çekiliyor:

„ AB'ye üye ülkelerin içişleri bakanlarının buluşmasında, bazı üyelerin

hâlâ, mültecilerin kendilerinde kalmamasını, diğer ülkelere geçmelerini

istediği gözlemlendi. Özellikle de Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya

ve Macaristan bu çizgide olan ülkeler. Doğu Avrupalılar, bağlayıcı bir

kota sistemine muhalefetten vazgeçecek gibi görünmüyor. Oysa söz

konusu olan sadece 120 ile 160 bin sığınmacı, bu nispeten düşük bir

sayı. Özellikle de Almanya Başbakan Yardımcısı Gabriel'in ülkeye bu

yıl gelecek sığınmacı sayısı konusundaki beklentilerinin 1 milyona

çıktığını açıklamasından sonra.”

Berliner Zeitung da Almanya Başbakanı Merkel'in mültecilere

yönelik politikasını savunmasını yorum sütununa taşımış:

„’Acil durumlarda dostane bir yüz gösteremezsek, o zaman burası

artık benim ülkem olmaktan çıkmıştır.’ Merkel’in bu sözleri, mülteci

politikasındaki duruşunu fazlasıyla olumlu bularak eleştiren kardeş

parti Hristiyan Sosyal Birlik’e, eyalet başbakanlarına ve kendi partisi

içindeki bazı isimlere birer tokat niteliğinde. Yunanistan krizi, Euro

krizi, Ukrayna krizi – Angela Merkel tüm bunları nispeten sakin bir

tavırla geçirdi. Ancak sığınmacı akını başbakanda yeni bir tutkuyu

gün ışığına çıkarmış görünüyor. Bunun arkasında belki de bir taktik

var, ancak Merkel gayet samimi bir izlenim veriyor. Başbakanı

eleştirenler ise, durumun vahametini göremeyen ve gündelik

işleyişteki hataları dev sorunlar gibi gösteren dar görüşlü mızmızlar

konumuna düşüyor.”

Avrupa'nın sığınmacı ve mülteci politikaları Kölner Stadt-Anzeiger

gazetesinde şu satırlarla değerlendiriliyor:

„AB Ekim ayında 120 bin sığınmacının dağılımını kararlaştıracak.

Karşılaştırmak gerekirse, bu sayı dört haftasonunda Münih'e gelen

sığınmacı sayısıyla eş. AB Komisyonu, ama özellikle de üye ülkeler

henüz felaketin boyutlarını idrak edebilmiş değil. Bu kriz kalıcı. Aynı

Avrupa'ya akın eden insanlar gibi. Krizin üstesinden

gelinmesi

onyıllar sürecek. Ve sorunlar her yerde karşımıza çıkacak. Her

şehirde, her okulda, her mahallede. Bu krizin bölücü potansiyeli,

Yunanistan krizinden çok daha yüksek.”