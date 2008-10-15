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Ekonomi

‘Bu kriz 1997 Asya krizinden daha kötü’

Hong Kong Baş Yöneticisi Donald Tsang, küresel mali erimenin, 1997 Asya finansal krizinden daha kötü olduğunu söyledi.

15 Ekim 2008 03:00

Hong Kong Baş Yöneticisi Donald Tsang, küresel mali erimenin, 1997 Asya finansal krizinden daha kötü olduğunu söyledi.

Tsang yaptığı açıklamada, yaşanan krizin Asya finansal krizinden daha güçlü ve daha yaygın olduğunu belirtti.

Düzelmenin daha uzun süreceğini ve daha zor olacağını ifade eden Tsang, ancak en kötüsünün atlatıldığını söyledi.

Tsang ekonominin daha fazla yavaşlamasını beklediklerini kaydederek, Hong Kong'un küçük, açık bir ekonomi ve küresel finansal merkezi olarak, küresel tsunamiden etkilenmemesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Hong Kong ekonomisi, 2. çeyrekte beklentilerin altında yüzde 4,2 büyüdü.

Hong Kong'un fiili merkez bankası olarak görev yapan Hong Kong Mali Otoritesi, miktar sınırı olmadan bankalardaki tüm mevduatların geri ödemesini garantilemek için, 2010 yılına kadar döviz fonu rezervlerini kullanacağını açıkladı.

Ayrıca hükümet, yerel bankalara daha çok sermaye sağlayabilmek için bir fon oluşturdu.

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