-BU KÖYLÜLER "MARKA" GİYİYOR KONYA (A.A) - 29.11.2010 - Çoğunluğu tekstil fabrikasında çalışan, tek bir işsizin bile olmadığı, Konya'nın Derebucak ilçesine bağlı Durak köyünde, her eve ayda en az 2 bin lira giriyor. Köydeki hemen herkes, ünlü markaların tekstil ürünlerini giyiyor. Alınan bilgiye göre, Toroslar'ın 1600 rakımlı eteklerine kurulu bulunan, eski adı Kirli olan, Derebucak ilçesine bağlı Durak köyü, Arnavut kaldırımlı sokakları, içinde dolaşan lüks araçları ve emsallerine ancak büyük şehirlerde rastlanan villalarıyla dikkat çekiyor. Durak köyünü diğer dağ köylerinden ayıran en önemli özelliği kişi başına düşen gelirin çok yüksek olması... Konuklarını, belediye binasını andıran muhtarlık binasında ağırlayan Durak köyü muhtarı Ramazan Ballı,yaptığı açıklamada, köy nüfusunun 540 olduğunu, köyün yaklaşık 10 yıldan beri göç vermek bir yana, göç almaya başladığını, tersine göçün köyü daha da canlandırdığını belirtti. Köydeki bu tercihe göç hareketliliğinin sırrının hemşehrileri iş adamı Ali Akkanat'ın Beyşehir'e kurduğu tekstil fabrikası olduğunu ifade eden Ballı, ''Daha önce sadece İstanbul'da üretim yapan hemşehrimiz Ali Akkanat, Beyşehir ilçe merkezi yakınlarına bir fabrika kurdu. Bu fabrikanın işçilerini ise öncelikle kendi köyü olan Durak'tan seçti ve köyümüzün adeta kaderi değişti'' dedi. -BİR TEK İŞSİZ YOK- İşçi haline gelen köylülerin, köye yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki fabrikaya günlük servislerle taşındığını anlatan Ballı, şunları kaydetti: ''Köyümüzde bu fabrika ve iş adamı hemşehrimiz Ali Akkanat'ın sayesinde tek bir işsiz bile yok. Sayın Akkanat ayrıca pek çok kişiyi yetiştirdi ve onlarında tekstilci olmasını sağladı. Köyümüzden çıkan ve çeşitli kentlerde üretim 30'a yakın da iş adamı var. Köyümüzde her evlerden en az bir kişi bu fabrikada çalışıyor. Yani şunu söyleyebilirim, köyde, ayda en az 2 bin lira girmeyen ev yok. Durak'ta tersine göç, çok kuvvetli şekilde yaşanıyor. Örneğin ben bu köyün muhtarıyım, ben bile Manavgat'ta yaşarken, değişen durum üzerine köyüme geri döndüm. İstanbul'da ve yurt dışında yaşan özellikle emeklilerimiz, büyük oranda köyüne dönüyor.'' -KÖYLÜ MARKA GİYİYOR- Tekstil fabrikasında dünyaca tanınan markalar için üretim yapıldığını ifade eden Ballı, ''dünya markası bu ürünlerin hatalı üretilmesi halinde satılması yasak olduğu için, fabrika yetkilileri bu ürünleri çalışanlara dağıtıyor. Köyün çoğu da çalışan olduğu için köyde genç yaşlı hemen herkesin üzerinde dünya markası tekstil ürünlerini görebilirsiniz'' dedi. Köyde toplantı salonu, düğün salonu, sağlık ocağı hatta bir arazöz ve çöp arabası bile var. Kısa süre içinde yine iş adamlarının katkısıyla köye spor salonu inşaatına başlanacak, hazırlıkları devam ediyor. Köyün bir eksiği olması durumunda, sadece köye değil Beyşehir ve Konya'ya da büyük eğitim yatırımları yapan iş adamı Ali Akkanat, sorunu hemen halledip eksikliği gideriyor. İşsizlik olmadığı için köyün kahvehanesini ise daha çok emekliler dolduruyor. Kahvehanenin müdavimlerinden köyün eski muhtarı Hami Okur, köyde işsizliğin olmamasının herkesi sevindirdiğini, krizin bile Durak köyünü teğet geçtiğini söyledi. -BİR KEZ GİYİP ATANLAR BİLE VAR- Köye ayda 80-100 bin lira taze paranın giriş yaptığını, herkesin cebinde 500-1000 lira bulunduğunu ifade eden Okur, ''Köye gelenlerin en çok dikkatini çeken şeylerden biri ise köylünün hep markalı ürünler giymesi... Bu defolu ürünler ihracata gitmiyor, satılması da yasak, köylüye dağıtılıyor. Herkesin evinde bu ürünlerden onlarca, yüzlerce vardır. Pek çok kişi bu tişörtleri atlet olarak içine giyiyor. Bu dünyaca ünlü markaları bir kez giyip yıkamaya gerek görmeden atan köylülerimiz bile var'' diye konuştu. Kahvehanede arkadaşlarıyla sohbet edip vakit geçiren emekliler ise köyde işsiz olmadığı için iş yaptırmak istedikleri zaman amele bulamadıklarından yakınıyor.