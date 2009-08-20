Bu köyde hiç erkek yok

Kocaları tarafından dayak yiyen, askerler tarafındansa tecavüze uğrayan kadınlar,sadece kadınların yaşadığı bir köy kurdu.
Afrika ülkesi Kenya'da ilginç bir köy kuruldu. Umoja adlı köyde
sadece kadınlar yaşıyor. Köy, kocaları ve babaları tarafından şiddete
uğramış, ya da tecavüze maruz kalmış kadınların sığındığı bir yer
haline geldi.
Bu fikrin kurucusu Nagusi Lokemu adlı bir kadın. Lokemu,
90'lı yılların başında BM Barış Gücü bünyesinde görev yapan üç İngiliz
askeri tarafından tecavüze uğradı. Suçlu olmadığını düşünen kadın,
kocasına tecavüze uğradığını anlattığında şiddet gördü. Kocası ailesine
leke düşürdüğünü düşünüyordu. Gururu incinen Nagusi Lokemu, aynı
durumda olan 13 kadınla birlikte Kenya'nın başkenti Nairobi'nin 350
kilometre uzağında terk edilmiş bir arazide "Umoja" köyünü kurdu. Köyü
ilk kurduklarında bürokratik engellerle karşılaştıklarını söyleyen
Lokemu, zamanla devlet görevlilerinin de bu durumu kabul ettiğini
söyledi.
Yardım kuruluşları destek veriyor
Köyde yaşayan kadınlardan bir tanesi akıcı İngilizce konuştuğu için,
uluslararası yardım kuruluşlarına mektup yazarak yardım istedi. Bugün
Umoja köyüne Avrupa Birliği ülkelerinden, Afrika Vahşi Yaşamı Koruma
Vakfı gibi kuruluşlar maddi yardımda bulunuyor. Erkeksiz köyün
kadınları, ayrıca inek yetiştirerek süt ve ürünlerini satıyor.
Turistler için de köyün dışında kalmaları için ağaç evler oluşturuldu.
Kadınlar köyde kendi kurallarını koydu, hiç bir erkek köye girmiyor.
Ancak cinsel ihtiyaçlarını nasıl giderdikleri sorusuna ise gözlerini
kaçırarak şu cevabı veriyorlar: "Erkeklerin canı ceheneme."