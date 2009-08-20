Bu köyde hiç erkek yok

Afrika ülkesi Kenya'da ilginç bir köy kuruldu. Umoja adlı köyde sadece kadınlar yaşıyor. Köy, kocaları ve babaları tarafından şiddete uğramış, ya da tecavüze maruz kalmış kadınların sığındığı bir yer haline geldi.

Bu fikrin kurucusu Nagusi Lokemu adlı bir kadın. Lokemu, 90'lı yılların başında BM Barış Gücü bünyesinde görev yapan üç İngiliz askeri tarafından tecavüze uğradı. Suçlu olmadığını düşünen kadın, kocasına tecavüze uğradığını anlattığında şiddet gördü. Kocası ailesine leke düşürdüğünü düşünüyordu. Gururu incinen Nagusi Lokemu, aynı durumda olan 13 kadınla birlikte Kenya'nın başkenti Nairobi'nin 350 kilometre uzağında terk edilmiş bir arazide "Umoja" köyünü kurdu. Köyü ilk kurduklarında bürokratik engellerle karşılaştıklarını söyleyen Lokemu, zamanla devlet görevlilerinin de bu durumu kabul ettiğini söyledi.

Yardım kuruluşları destek veriyor

Köyde yaşayan kadınlardan bir tanesi akıcı İngilizce konuştuğu için, uluslararası yardım kuruluşlarına mektup yazarak yardım istedi. Bugün Umoja köyüne Avrupa Birliği ülkelerinden, Afrika Vahşi Yaşamı Koruma Vakfı gibi kuruluşlar maddi yardımda bulunuyor. Erkeksiz köyün kadınları, ayrıca inek yetiştirerek süt ve ürünlerini satıyor. Turistler için de köyün dışında kalmaları için ağaç evler oluşturuldu. Kadınlar köyde kendi kurallarını koydu, hiç bir erkek köye girmiyor. Ancak cinsel ihtiyaçlarını nasıl giderdikleri sorusuna ise gözlerini kaçırarak şu cevabı veriyorlar: "Erkeklerin canı ceheneme."