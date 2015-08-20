Bu köyde dışarı çıkmak kanser sebebi

Tıp dünyasında Xeroderma Pigmentosum (XP) olarak adlandırılan genetik bir hastalık, Brezilya'nın Araras köyünde oldukça yaygın. Köy sakinleri, cilt kanserine yol açan bu hastalık nedeniyle evden dışarı çıkamıyor.

Zaman'ın haberine göre, Brezilya'nın Sao Paolo kentinde bulunan Araras köyü, hayalet bir kasabadan farksız. Zira bu köyde yaşayan insanların çoğu, evlerinden dışarı adım atamıyorlar. Sebebi; tıp dünyasında Xeroderma Pigmentosum (XP) olarak adlandırılan genetik bir hastalıktan mustarip olmaları. Sıcak havada dışarı çıkmaları, ultraviyole ışınlardan aldığı hasar nedeniyle ciltlerinin kendini yenileyememesi demek. Hastalık cilt kanserine de yol açtığı için köy sakinleri bütün günlerini evlerinin içinde geçiriyor. Köyün nüfusu 800. Daily Mail'de yer alan habere göre yaklaşık 600 kişi bu hastalıktan mustarip. Djalma Jardin, köyde yaşayan vatandaşlardan biri. XP hastalığına yakalanan Jardin, tek gözünü kaybetmiş. Diğer gözünü ise kapatamıyor. Cildi, yine bu hastalık nedeniyle zarar görmüş. ‘Korkunç' olarak nitelendirdiği hastalığından dolayı dışarı çıkamadığını ve tüm gününü evde geçirdiğini anlatan Jardin, “Eğer evden dışarı adımımı atarsam, güneşin beni yaktığını hissediyorum.” ifadelerini kullanıyor. Jardin'in kardeşleri de aynı hastalıkla mücadele ediyor. Başka bir yakını ise hayatını kaybetmiş. Deide isimli başka bir köy sakini de aynı hastalıktan dolayı cildinde hasar yaşayanlardan.

Hastalığın köyde bu kadar yaygın olmasının sebebi bilinmiyor. Brezilyalı biyolog Dr. Carlos Menck, kısa zaman önce köye gitmiş ve bazı incelemelerde bulunmuş. Köydeki insanların bunun bulaşıcı bir rahatsızlık olduğuna inandıklarını aktaran Menck, “Halbuki bu kalıtsal bir hastalık.” şeklinde konuşuyor. Menck, köyde test yaptıklarını ve 800 kişinin 600'ünde XP teşhisi konduğunu dile getiriyor. Tedaviye gelince… Menck, şimdilik bunun bir çaresi olmadığını, belki 20 ya da 30 yıl sonra tedavi yöntemi geliştirilebileceğini sözlerine ekliyor.