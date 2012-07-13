Bu köyde aşk evliliği yasak!

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki bir köyde aşk evlilikleri yasaklanırken kadınlara ağır sınırlamalar getirildi.

Asara köyü ihtiyar heyeti, 40 yaşın altındaki kadınların tek başına alışverişe çıkmasını ve dışarıda cep telefonu kullanmasını yasakladı. Kadınlara ayrıca dışarıdayken başlarını örtme zorunluluğu getirildi. İhtiyar heyeti bu kararın cinsel tacizlerini önlemek için alındığını savunuyor. Karar uyarınca aşk evliliği yapanlar köyde yaşayamayacak. Asara köyünün bağlı olduğu Bağdat köyü Hindistan 'ın başkenti Yeni Delhi'ye 40 kilometre mesafede bulunuyor. ( BBC Türkçe)