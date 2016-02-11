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Dünya

Bu köyde araba kullanmak yasak!

Etrafı kanallarla çevrili olan köyde ulaşım sadece motorlarla sağlanıyor

11 Şubat 2016 17:24

Hollanda'nın Overijssel eyaletinde yer alan küçücük bir köy, Giethoorn. Bu köyün ilginç bir özelliği var: Araba yok, toplu taşıma yok çünkü yol yok! Peki ulaşım nasıl sağlanıyor? Kanallar sayesinde. Köyün etrafı, kanallarla çevrili ve ulaşım sadece motorlarla sağlanıyor. 

Tıpkı bir masal diyarı gibi görünen bu köy tamamen gerçek... Hollanda'nın küçük köylerinden biri olan Giethoorn görenleri büyülüyor. Köyün en önemli özelliği, ulaşım için herhangi bir yol olmaması...

İrili ufaklı 180'in üstünde köprünün bulunduğu köyün nüfusu 3 binin altında. Her yıl turist akınına uğrayan bu köye ulaşmak için elektrikli motora izin var. Yakıtlı motor da tıpkı araba gibi yasak.

Bu muhteşem köy için 'Masal Köyü' veya 'Hobbit Köyü' benzetmeleri yapılıyor. Köyün tek trafiği, köylülerin koyunlarını çayıra götürmek için bindikleri botlar yüzünden olan trafik! 13. yüzyıldan kalma olan bu köyde, bisiklet yolları da sonradan yapılmış.

 

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