"Bu kıyafetle gezemezsin" diyen güvenlikçiye de, tepki gösteren kadına da dava açıldı; gerekçe 'hakaret'

İstanbul Şişli'de Maçka Demokrasi Parkı’nda kıyafeti nedeniyle özel birgüvenlik görevlisi tarafından parktan çıkarılmak istenen Çağla Köse’nin şikâyetiyle ilgili soruşturma 2 ayda tamamlandı. Savcı hem Çağla Köse'ye hem güvelik görevlisine aynı suçlamayı yöneltti. İddianamede Köse'nin aleni tahrik altında güvenlik görevlisine “Manyağa bak ya, polis getirmiş, hangi akla hizmet polis getirmiş?” diyerek “hakaret” ettiğini kaydetti. Güvenlikçi “hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla, Çağla Köse ise “kamu görevlisine hakaret” suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezasıyla yargılanacak.

Görgü tanıklarının ifadesine yer verilen iddianameye göre, kız arkadaşıyla parka giden Çağla Köse, “Bu şekilde parkta bulunmanıza izin veremem” diyen güvenlikçi Savaş İ.’nin müdahalesiyle karşılaştı. Güvenlikçinin çağırdığı polis, Köse'ye “parkta göğüslerini açarak gezdikleri için insanların ve park görevlilerinin rahatsız olduğu” ihbarı geldiğini söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışmada, Köse ve güvenlikçi, karşılıklı olarak savcılığa şikâyette bulundu.

Kıyafete müdahale hakaret

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre Savaş İ., verdiği ifadede, “5 yaşlarında kız çocuğu ile bir kadın gelerek, tuvaletin ilerisinde oturan genç bir kadının vücudunun mahrem yerlerinin açık olduğunu söyledi. ‘Aldığınız para helal mi?’ diye şikâyet etti” diyerek Köse’yi uyardığını, genç kadının ise “Güvenlik görevlisi bizi taciz ediyor” diye bağırdığını öne sürdü. Olay yerine gelen polis, kendilerine “Parkta yarı çıplak bir kadın dolaşıyor” ihbarının geldiğini, yanlarına gittiklerinde Köse'nin kıyafetinde olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını belirtti. Polisler, genç kadının “Benim kıyafetime karışamazsınız, istediğimi giyerim” dediğini ifade etti.

İddianamede, güvenlikçinin “Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca ‘Güvenlik bizi koruyamadı’ diyorsunuz” demekle Köse’ye “alenen hakaret” ettiğini, genç kadının da aleni tahrik altında güvenlik görevlisine “Manyağa bak ya, polis getirmiş, hangi akla hizmet polis getirmiş?” diyerek “hakaret” ettiğini kaydetti. Güvenlikçi “hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla, Çağla Köse ise “kamu görevlisine hakaret” suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezasıyla yargılanacak.

Cinsel taciz yok

Savcı, Köse’nin tacize uğradığı, parka girişinin güvenlikçi tarafından engellendiği, kıyafetine müdahale edilip ayrımcılığa tabi tutulduğu iddialarıyla ilgili takipsizlik kararı verdi. Kararda, Savaş İ. hakkında “kişiler arasında ayrımcılık yapmak”, “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetlerinin kullanılmasını engelleme”, “cinsel taciz”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “kişilerin huzur ve sükûnunu bozma” suçları ile ilgili eylem bulunmadığı yer aldı. İftira suçundan da takipsizlik kararı verildi.

Bu haber Habertürk'te yayınlanmıştır"