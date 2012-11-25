'Bu kitap hapishane tarihinin başyapıtıdır'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Kitap Fuarı'nda Odatv davasında tutuklu bulunan gazeteci Soner Yalçın'ın ''Samizdat'' kitabına, ''Sevgili Soner, bu kitap, hapishane tarihinin herhalde bir başyapıtıdır... Aydınlık ve özgür bir Türkiye dileğiyle'' diye yazdı.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 31. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda yer alan Cumhuriyet Kitapları standında Kılıçdaroğlu, ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu yargılanan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, gazeteci Tuncay Özkan ve Odatv davasının tutuklu sanıklarından gazeteci Soner Yalçın'ın kitaplarını imzaladı.

Kılıçdaroğlu, Soner Yalçın'ın ''Samizdat'' kitabına ''Sevgili Soner, bu kitap, hapishane tarihinin herhalde bir başyapıtıdır. Hukuksuzluklar, adaletsizlikler ve önyargılarla devam eden bir dava... Aydınlık ve özgür bir Türkiye dileğiyle''; Mustafa Balbay'ın ''Gülümsemek Direnmektir'' kitabına, ''Yaşama hep gülümseyeceğiz''; Tuncay Özkan'ın ''Anne hiç canım acımadı'' kitabına da ''Sevgili Tuncay, Hiçbir karanlık sürekli olmamıştır. Aydınlık günler dileğiyle'' yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun imzaladığı kitaplar, cezaevinde bulunan Balbay, Özkan ve Yalçın'a gönderilecek.

Gazetecilere yaptığı açıklamada ise Kılıçdaroğlu, kitapların, insanların zihin dünyasını aydınlattığını ifade ederek, şunları söyledi:

''Ama günümüzde kitap yazarlarının hapse atıldığı, zulüm gördüğü bir süreci yaşıyoruz. 'Silivri Akademisi', -oraya akademi diyorum çünkü yayımlanan kitapların sayısı neredeyse 50'yi aştı, 100'e yaklaşıyor- demokrasi tarihimizin ilginç bir sayfası olarak kendisini gösterecektir. Silivri'de gazeteciler, akademisyenler, milletvekilleri, askerler var. Orada bütün dünyanın kabul ettiği haksız bir yargılama süreci var. Bütün dünya kabul ediyor, sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları Silivri'de yaşanan dramı anlatıyor ama dramı anlamayanlar da var. Haksızlığa karşı direnmesi gerekirken, haksızlığı savunanlar var. Buradan bütün yurttaşlara, aydınlara, sanatçılara seslenmek istiyorum:

'Elinizi vicdanınıza koyun ve Silivri'yi öyle düşünün. Bugün birisine yönelik haksızlık yarın size yönelebilir.' Haksızlık nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin bu ülkenin aydınlarının, yurtseverlerinin ortak direnç göstermesi gerekiyor.''

'Zindanlar, aydınlata kapalı olmalı'

Kılıçdaroğlu, herkesin yargılanabileceğini ancak hukuk içinde yargılanması gerektiğini belirterek, ''Şu anda Silivri'de üstünlerin hukuku vardır, hukukun üstünlüğü yoktur. Baskıcıların hukuku vardır, hukukun üstünlüğü yoktur. Zulüm yapanların hukuku vardır, hukukun üstünlüğü yoktur. Bu ülkenin zindanlarında aydınlar, kitap yazanlar, 'Parasız eğitim istiyorum' diyenler, üniversite öğrencileri yatmamalı. Bu ülkenin zindanlar, aydınlara kapalı olmalı'' diye konuştu.

Çağdaş, uygar bir ülke olmak için aydınların dilediklerince yazı, kitap yazabildikleri bir sürecin yaşanması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Zulümle, baskıyla, şiddetle, tehditle aydını yaşatamazsınız. Buradan sesini çıkarmayan aydınlara da sesleniyorum: 'Aydın daha fazla konuşmak zorundadır.

Aydının, aydın kimliğini hak edebilmesi için toplumun önderi olmak durumundadır. Eğer sesini keserse, korkarsa o kişiye aydın denmez. Aydın, yiğit olacak, konuşacak. Sadece kalemiyle değil, diliyle de konuşacak ve bunun mücadelesini yapacak'' dedi.

TRT Muhabiri Yasemin Küçükkaya da ''Darbe Şakacıları Sevmez'' adlı kitabını imzalayarak, Kemal Kılıçdaroğlu'na hediye etti.

Kılıçdaroğlu, fuarı gezerken, gazeteci Nedim Şener'e, Şener'in ''Baba Seni Neden Oraya Koydular '' adlı kitabını da imzalattı.