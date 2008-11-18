'Bu kişiler açıklanmalı'



Fenerbahçe'nin hafta sonu oynadığı ve 2-0 kazandığı Ankaraspor maçından sonra konuk ekipte başkan Melik Gökçek'in yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü.



Gökçek maçın hakemi Yunus Yıldırım ile ilgili kendilerine maç öncesi bir ihbar geldiğini ve Yunus Yıldırım'ın Ankaraspor aleyhine bir tutum sergileyeceği haberini aldığını söylemişti. Bu açıklama gündemi sarsarken, Fenerbahçe cephesi sessizliğini bozdu. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Gökçek'in bu ihbarı aldığı kişieri açıklaması yönünde çağrı yapıldı.



Açıklama şu şekilde;



"Turkcell Süper Lig'in 11. Haftasında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Ankaraspor'a karşı oynadığımız müsabakanın ardından Ankaraspor Onursal Başkanı Sayın Melih Gökçek katıldığı TV programlarında maçın hakemine ilişkin bazı açıklamalarda bulunmuştur. Sayın Gökçek açıklamalarında maçın hakemi Yunus Yıldırım'ın atamasına ilişkin bilginin kendisine MHK açıklamasından günler önce geldiğini bu hakemin karşılaşmada taraflı bir yönetim göstereceğine dair bazı duyumlar aldığını belirtmiştir.



Sayın Gökçek'e geç kalan bu samimi açıklamalarından dolayı teşekkür ederiz. Gönül isterdi ki Sayın Gökçek bu açıklamalarını müsabakadan önce yapsın ve konuya kamuoyunun dikkatini daha önceden çekmiş olsun. Söz konusu açıklamaların sahada 90 dakika mücadele ederek maçı kazanan futbolcularımızın emeklerine gölge düşürmesini de kesinlikle arzu etmeyiz. Ancak şimdi, fair play ve futbolda güvenin yeniden kazanılması adına Sayın Gökçek'e düşen önemli bir görev var. Sayın Gökçek kendisine özellikle atamalar resmi olarak açıklanmadan önce bu bilgiyi veren kişinin kim ya da kimler olduğunu açıklamalıdır. Bu şekilde sistemdeki çürük elmaların tespit edilerek futbol ailesinin dışına itilmesi, benzer durumların yaşanmasının önüne geçilmesi sağlanabilir. Bu kişilerin isimlerini kamuoyu ile paylaşmamak onları korumak, yaptıkları kötü ve adil olmayan işlerin devamını sağlamak adına onlara güvence vermek olacaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak futbolda güvenin sarsılmasına neden olacak her türlü oluşumun karşısında olduğumuzun bilinmesi ve bu tür oluşumların yok edilmesi adına üzerimize düşenleri sonuna kadar yapacağımızdan kimsenin şüphe duymaması gerektiğini önemle hatırlatırız."

